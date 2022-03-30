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Макс Барских призвал тотально игнорировать рашистов: Там уже сколько г*вна вылезло

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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30 марта, 16:10
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Украинский певец попросил соотечественников не отвечать зомбированным россиянам, а сохранять свою энергию
Макс Барских посоветовал игнорировать врагов
Макс Барских посоветовал игнорировать врагов / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барских один из первых начал активно бороться на информационном фронте и призывать россиян открыть глаза на правду. Из-за этого он даже получал угрозы от путинолюба Тимати.

Впрочем, спустя месяц ожесточенной войны России против Украины артист понял, что достучаться до граждан РФ просто невозможно и поэтому он стал им не отвечать. Также певец призвал украинцев не вступать в диалог с россиянами, потому что нет смысла.

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Привет, Украина! Хочу вас еще раз попросить не отвечать рашистским ботам. Я для себя уже сделал определенные выводы и понял, что я не хочу тратить свою энергию на большинство безмозглых людей и вам этого советую. Не стоит вступать с ними в переписку, просто молча игнорируйте. Там ничем не помочь и ни на что не повлиять. И нет даже смысла обращаться к кому-нибудь. Просто игнор. Это лучшее, что возможно, – посоветовал артист.

Также Барских призвал не обращать внимания на зомбировавшую россиян пропаганду. Певец отметил, что на всех пропагандистских ТВ-шоу придумывают только абсурд.

Там сколько г*вна уже вылезло и выплыло. Какие-то снимают передачи, шоу. Просто абсурд. Помните, что у них в голове овощное рагу и не обращайте на это внимание, – добавил музыкант.

Напомним, после нападения РФ на Украину Макс Барских решил отказаться от концертов в России.

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Кроме того, певец запретил использовать свою музыку на территории страны-агрессорки.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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