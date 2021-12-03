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Макс Барских рассказал о нелегком детстве: Родители дрались и унижали друг друга

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 17:44
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У исполнителя остались неприятные воспоминания, связанные с семьей – ему иногда доставалось от отца, и между собой родители тоже не ладили
Когда Максу было 11 лет, его отец ушел из семьи
Когда Максу было 11 лет, его отец ушел из семьи / Фото: Инстаграм

Макс Барских, который недавно презентовал второй трек из нового альбома, уже рассказывал о своих отношениях с отцом. У него была алкогольная зависимость, из-за которой он часто проявлял агрессию.

Даже несмотря на операции, после которых ему нельзя было употреблять спиртное и курить, его хватало на недели две, потом он снова возвращался к этому, – ранее говорил артист в "Ходят слухи".

В итоге, мужчина ушел из семьи и много лет не общался с сыном. Их воссоединение произошло, когда Барских уже стал известным – они снялись в совместном клипе. После этого, спустя немного времени, отец Макса ушел из жизни.

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Отец Макса Барских успел перед смертью сняться в его клипе
Отец Макса Барских успел перед смертью сняться в его клипе / Фото: Скриншот из YouTube

В своем новом интервью певец рассказал, что папа часто бил его в детстве даже из-за незначительных проступков.

Это происходило по разным причинам: плохие оценки в школе, бардак в моей комнате. Особенного повода не требовалось. Такая нездоровая постсоветская традиция, – говорит Барских.

Это происходило систематически, поэтому Максу казалось, что плохое обращение – это в порядке вещей. Многие его друзья тоже жили в таких же условиях.

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Позже я понял, что это ненормально, когда родители дерутся и унижают друг друга, когда ремень или пинки становятся весомым аргументом в воспитании ребенка. Ненормально, когда окружающие видят это, но закрывают глаза и замалчивают, – делится Барских.

Артист говорит, что сейчас уже простил родителей – маму за то, что терпела все это, а папу за то, что был инициатором скандалов.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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