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Макс Барских стал лучшим "российским" исполнителем на премии MTV EMA-2021

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 10:07
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Украинский певец Макс Барских стал первым в номинации "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия" на музыкальной премии MTV Europe Music Awards-2021
Макс Барских назван лучшим российским исполнителем на MTV EMA 2021.
Макс Барских назван лучшим российским исполнителем на MTV EMA 2021. / Фото: instagram.com/max_barskih

Сразу возникает вопрос, почему украинский артист выиграл номинацию как российский исполнитель? Дело в том, что отдельной категории для украинских певцов у премии нет, так как у нас нет украинского филиала MTV. Для этого канала все, кто представлен в номинации – российские артисты.

Кстати, два года назад скандальная исполнительница MARUV также получила такое же звание от российского телеканала, за что ее очень раскритиковали на родине. Артистка оправдывалась, что эта номинация никак не привязана к стране или к гражданства.

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MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве , и он расположен в России, поэтому так и называется, – объясняла исполнительница.

На красной дорожке в Будапеште, где проходила церемония, Макс появился в костюме украинского бренда LUVI.

Макс Барских на премии MTV EMA-2021 в Будапеште.
Макс Барских на премии MTV EMA-2021 в Будапеште. / Фото: instagram.com/max_barskih

Другими претендентами на приз в номинации выступали певица Муся Тотибадзе, диджей из Казахстана Imanbek, исполнительница Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow.

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Отметим, что это уже вторая награда от MTV в карьере Барских. Первую победу в номинации "Лучший исполнитель" он одержал в 2010 году.

Макс Барских появился в костюме украинского бренда LUVI на музыкальной премии.
Макс Барских появился в костюме украинского бренда LUVI на музыкальной премии. / Фото: instagram.com/max_barskih

Что известно о премии

MTV Europe Music Awards – церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году. Ежегодно вручение премии проходит в одном из крупных европейских городов. В этот раз церемония прошла в венгерском Будапеште. Победители определяются интернет-голосованием на сайте премии.

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Среди гостей церемонии были самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Maluma, группа Måneskin и другие.

Кратко о Барских

Это украинский певец, композитор и автор песен. В 2008 году прошел кастинг на проект "Фабрика звезд", где исполнил каверы на песне Ар Келли "I believe I can fly" и Бритни Спирс "Everybody". На этом шоу его заметил режиссер и клипмейкер Алан Бадоев, который стал его продюсером.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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