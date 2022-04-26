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Макс Барских едет в Америку на премию Billboard MusicCon. Как же его выпустят за границу?

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 12:31
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Певец использует свою публичность, чтобы рассказать всему миру правду о войне в Украине. Детали и вся официальная информация – в нашем материале.
Артист выступит на Billboard MusicCon
Артист выступит на Billboard MusicCon / Фото: instagram.com/max_barskih

С момента нападения России на Украину наши знаменитости максимально активизировались и стараются приближать победу Украины по всем фронтам. Артист Макс Барских – один из них.

Макс Барских выступит на Billboard MusicCon

На этой неделе стало о том, что Макс Барских, ранее отказавшийся от концертов в России, получил приглашение выступить на Billboard MusicCon, которое пройдет с 13 по 14 мая в Лас-Вегасе. Конференция будет предшествовать церемонии вручения наград Billboard Music Awards-2022.

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Программа MusicCon будет состоять из дискуссионных панелей, одну из которых возглавит Макс Барских. На панели, получившей название в честь его песни Don't Fuck with Ukraine!, музыкант выступит с речью, где на огромную аудиторию расскажет о российской войне в Украине. Также Барских исполнит песню, посвященную событиям последних двух месяцев – военную колыбельную "Буде весна".

На конференции с Барских также выступят именитые мировые звезды и деятели индустрии: жених Меган Фокс – Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсия (менеджер Фарела Уильямса), Диана Сахим (менеджер супергруппы Swedish House Mafia) и многие другие. Также Макс посетит премию Billboard Music Awards, которая состоится 15 мая после завершения конференции.

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Макс Барских
Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

Для нас это уникальная возможность рассказать на весь мир об ужасах и зверствах, происходящих в Украине прямо сейчас: об оккупированном Херсоне, уничтоженном Мариуполе, изуродованном Чернигове, Харькове, Донецке… Я расскажу свою историю! А моя история – это история моей страны, это наша история. В финале конференции я спою "Буде весна",

- говорит артист, комментируя новости о поездке в США.

Как Макс Барских сможет покинуть Украину в войну?

Конечно же, у многих возникают вопросы о том, где находится Макс и как он сможет выехать из Украины, ведь сейчас по закону страну не могут покинуть мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

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Официальная информация от команды артиста гласит: Макс Барских находится в Киеве. Он сможет уехать на мероприятие в Америку при получении официального разрешения на временный выезд из страны. Сейчас артист находится в ожидании этого разрешения.

А это значит, что российские СМИ, которые сейчас часто создают фейки об украинских артистах, не смогут манипулировать новостями.

Напомним, вчера состоялся благотворительный концерт в Варшаве в поддержку Украины.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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