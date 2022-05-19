Макс Чмерковский создал благотворительный фонд в США: как он помогает украинцам?

Хореограф Макс Чмерковский вместе со своим отцом Александром помогает украинцам из США, где они создали специальный благотворительный фонд

Макс Чмерковский создал благотворительный фонд для помощи украинцам / Фото: instagram.com/maksimc

Танцор Макс Чмерковский не забывает о своих украинских корнях даже спустя много лет жизни далеко за океаном. Хореограф признавался, что в первую очередь чувствует себя украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке.

Чтобы помочь своему народу, Чмерковский вместе со своим отцом Александром создал в США благотворительный фонд под названием "Baranova27". Такое название для организации было выбрано не случайно – именно по этому адресу проживала семья танцора до эмиграции в Соединенные Штаты.

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Фонд Чмерковского активно помогает украинским беженцам в разных уголках мира, а о всех закупках и проектах Чмерковский сообщает в Instagram-аккаунте организации.

Так, по словам хореографа, сейчас основная задача это строительство модульного городка для переселенцев в Львовской области. К проекту уже готовы присоединиться международные компании.

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Для этого Макс и Александр Чмерковские провели переговоры с послом Украины в Турции Василием Боднаром по проекту Баранова Village в Украине.

Макс Чмерковский и его отце встретились с с послом Украины в Турции / Фото: instagram.com/maksimc

Ранее мы сообщали, что певица Вера Брежнева отказалась от концертов в РФ и самостоятельно загружает фуры гуманитаркой для украинцев в Польше.