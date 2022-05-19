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Макс Чмерковский создал благотворительный фонд в США: как он помогает украинцам?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 мая, 21:02
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Хореограф Макс Чмерковский вместе со своим отцом Александром помогает украинцам из США, где они создали специальный благотворительный фонд
Макс Чмерковский создал благотворительный фонд для помощи украинцам
Макс Чмерковский создал благотворительный фонд для помощи украинцам / Фото: instagram.com/maksimc

Танцор Макс Чмерковский не забывает о своих украинских корнях даже спустя много лет жизни далеко за океаном. Хореограф признавался, что в первую очередь чувствует себя украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке.

Чтобы помочь своему народу, Чмерковский вместе со своим отцом Александром создал в США благотворительный фонд под названием "Baranova27". Такое название для организации было выбрано не случайно – именно по этому адресу проживала семья танцора до эмиграции в Соединенные Штаты.

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Фонд Чмерковского активно помогает украинским беженцам в разных уголках мира, а о всех закупках и проектах Чмерковский сообщает в Instagram-аккаунте организации.

Так, по словам хореографа, сейчас основная задача это строительство модульного городка для переселенцев в Львовской области. К проекту уже готовы присоединиться международные компании.

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Для этого Макс и Александр Чмерковские провели переговоры с послом Украины в Турции Василием Боднаром по проекту Баранова Village в Украине.

Макс Чмерковский и его отце встретились с с послом Украины в Турции
Макс Чмерковский и его отце встретились с с послом Украины в Турции / Фото: instagram.com/maksimc

Ранее мы сообщали, что певица Вера Брежнева отказалась от концертов в РФ и самостоятельно загружает фуры гуманитаркой для украинцев в Польше.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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