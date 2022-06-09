Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ирландия-Украина: мы победили! 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Макс Чмерковский строит модульный городок для переселенцев во Львовской области

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июня, 09:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украино-американский хореограф уже давно живет с семьей в США. Но он не смог оставить земляков без помощи в это сложное время
Макс Чмерковский говорит, что 40 домов готовы принимать переселенцев.
Макс Чмерковский говорит, что 40 домов готовы принимать переселенцев. / Фото: Львівська міська рада, instagram.com/maksimc

Ранее Максим Чмерковский вместе с отцом и братом создал в Штатах благотворительную организацию – Baranova 27. Именно по этому адресу жила семья танцора в Одессе до иммиграции в США.

Сначала фонд занимался гуманитарной помощью, которую поставляли украинским беженцам в разных уголках мира. Но когда хореограф увидел на фото, как живут украинцы, потерявшие свое жилье – семья Чмерковских решила помогать другим способом.

Реклама

Так они начали заниматься строительством модульного городка для переселенцев во Львовской области.

Нам отправляли благодарственные фото с нашей помощью, а я смотрю – позади на фото помещения, где проживают эти люди. И понимаю, что это полуразрушенное строение и так жить нельзя, – делился Чмерковский, говорится в Instagram-аккаунте "Танців з зірками".

Макс Чмерковский поддерживает украинцев
Макс Чмерковский поддерживает украинцев / Фото: instagram.com/maksimc

Ранее Макс и его отец Александр провели переговоры с послом Украины в Турции Василием Боднаром по проекту Баранова Village в Украине.

Реклама

Организация Baranova 27 уже собрала средства на покупку 40 модульных домиков. Каждый из них рассчитан на семью из двух взрослых и двоих детей. Такой дом может простоять около десяти лет. Уже в ближайший месяц люди смогут поселиться в этих посещениях.

Макс Чмерковский также отмечает, что на этом он не остановится и в дальнейшем будет помогать людям, которые из-за рашистских нелюдей потеряли свои дома.

Хореограф надеется, что действия организации станут примером для других и помогут потерявшим людям дом.

Реклама

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ Макс Чмерковский находился в Киеве. Он хотел поехать к семьи в США, но не мог.

Раньше мы показывали, какой выглядит модульный городок во Львове , который подарило польское правительство при содействии Министерства развития общин и территорий.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять