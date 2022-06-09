Макс Чмерковский строит модульный городок для переселенцев во Львовской области

Ранее Максим Чмерковский вместе с отцом и братом создал в Штатах благотворительную организацию – Baranova 27. Именно по этому адресу жила семья танцора в Одессе до иммиграции в США.
Сначала фонд занимался гуманитарной помощью, которую поставляли украинским беженцам в разных уголках мира. Но когда хореограф увидел на фото, как живут украинцы, потерявшие свое жилье – семья Чмерковских решила помогать другим способом.
Так они начали заниматься строительством модульного городка для переселенцев во Львовской области.
Нам отправляли благодарственные фото с нашей помощью, а я смотрю – позади на фото помещения, где проживают эти люди. И понимаю, что это полуразрушенное строение и так жить нельзя, – делился Чмерковский, говорится в Instagram-аккаунте "Танців з зірками".
Ранее Макс и его отец Александр провели переговоры с послом Украины в Турции Василием Боднаром по проекту Баранова Village в Украине.
Организация Baranova 27 уже собрала средства на покупку 40 модульных домиков. Каждый из них рассчитан на семью из двух взрослых и двоих детей. Такой дом может простоять около десяти лет. Уже в ближайший месяц люди смогут поселиться в этих посещениях.
Макс Чмерковский также отмечает, что на этом он не остановится и в дальнейшем будет помогать людям, которые из-за рашистских нелюдей потеряли свои дома.
Хореограф надеется, что действия организации станут примером для других и помогут потерявшим людям дом.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ Макс Чмерковский находился в Киеве. Он хотел поехать к семьи в США, но не мог.
Раньше мы показывали, какой выглядит модульный городок во Львове , который подарило польское правительство при содействии Министерства развития общин и территорий.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"