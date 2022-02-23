Макс Чмерковский: Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Сейчас Макса Чмерковского в Украине знают как успешного хореографа с мировым именем и топового представителя бального танца.
Макс долгое время живет в США, он владелец четырнадцати танцевальных школ в Америке, сооснователь и руководитель некоммерческой образовательной благотворительной организации для будущих танцоров "Dance Team USA", владелец компании "Maksim Chmerkovskiy Productions", которая организовывает танцевальные туры по всему миру.
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Украинец – в Америке, американец – в Украине
Семья Макса Чмерковского переехала в США, когда ему было всего 14 лет. Мальчик рос среди таких же иммигрантов, поэтому получил свое особое восприятие мира.
Я – человек, который не знает, что такое иммиграция. Ведь я никогда не переставал быть украинцем в Америке, где многие ее жители представляют свою определенную нацию. Я считаю себя американцем лишь в своем сегодняшнем мировоззрении и образе жизни, – говорит Макс.
Как рассказывает сам Макс, всегда считал себя украинцем и чувствовал принадлежность к этой нации.
У меня такое "самовпечатление" – там я американец, который представляет украинскую общину в Америке, здесь – я американец, который приехал поделиться своим опытом в Украине. Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке и получил их образование, – поделился с нами хореограф.
Макс признается, что ему всегда не хватает Украины и он никогда, даже после стольких лет в США, не чувствовал себя иностранцем в этой стране.
Дружба с Даниэлем Салемом
Макса и Даниэля в последнее время путают очень часто, поскольку оба работают в одной сфере и чем-то похожи внешне. Но Макс рассказал, что их знакомство с Даниэлем произошло за пределами работы.
Мы познакомились благодаря моему менеджеру Тане. Я захотел посетить Одессу, попросил найти одессита, чтобы пообщаться с ним и снять контент. Я давно не был в этом городе и хотел снова его увидеть. И вот она нашла мне Даниэля: "Вот, тебя с ним еще и путают", – вспомнил о знакомстве Чмерковский.
Как поделился хореограф, ему очень понравилось то, что Салем также разговаривает по-английски, как и он сам: "Будто мы вместе выросли". Танцор и актер сразу же нашли общий язык и мужчины стали настоящими друзьями.
Мы не просто продолжаем общение, мы очень близко подружились, а сейчас готовим совместный проект. Очень надеюсь, что вам понравится, но пока не могу о нем говорить. Я встречаюсь с большим количеством людей, но, чтобы близко подружиться – такое бывает редко – говорит о друге Макс.
Танцы в Украине
Сейчас Макс прилетел в Украину для того, чтобы судить участников в новом проекте "Танцы. World of Dance".
Хореограф признается: ожидал хорошей подготовки от команды проекта, но не ожидал увидеть столько талантливых танцоров.
Я в основном знаком с танцорами из бального мира, потому что это моя сфера. Я знал, что в Украине также есть талантливые танцоры этого направления, но таких же сильных талантов в других направлениях еще не встречал. Сейчас на проекте я не просто ощущаю себя судьей, я друг, который готов делиться своим опытом с каждым из участников, – рассказал Чмерковский за кулисами съемок проекта канала СТБ.
По словам Макса, он хочет передать танцорам свой опыт и объяснить им, как сделать так, чтобы танцы еще и приносили им прибыль.
Побывав в Голливуде и изучив эту развлекательную индустрию, я понимаю, у нас у всех цель одна – чтобы любимое дело еще и обеспечивало тебя. Каждый танцор стремится к уровню, когда он сможет зарабатывать этим, – говорит хореограф.
Чмерковский признается, что не хотел бы заниматься преподаванием хореографии в Украине, но был бы рад продолжить свой американский бизнес в родной стране.
У меня есть 14 школ в Америке, очень развита корпоративная структура и я бы с удовольствием продолжал делать это в Украине. У меня есть планы, но их очень много, – говорит танцор.
Как реагируют близкие на работу в Украине
Родные следят за происходящим в Украине и, как признается Макс, переживают во время его приездов в Киев.
И мама, и жена, и папа, и дедушка, все переживают. Я по три раза в день отвечаю на звонки, уверяю в том, что все в порядке. Они читают медиа и, конечно, очень волнуются от всех новостей, – поделился танцор.
Семья Макса Чмерковского
Мультинациональная семья
Макс уже почти 10 лет в браке. Его супруга Пита – австралийка, поэтому их семью смело можно назвать мультинациональной.
Как рассказал нам танцор, Пита уже успела показать супругу свою родину, Австралию. Макс признается, что впечатления от нового континента у него остались самые положительные.
До этого я никогда в Австралии не был. Мне очень понравилось. Ее город, он очень тихий, как огромная деревня на берегу океана, очень красивый и спокойный, совсем не похож на тот, где я вырос, – говорит Макс.
Пите тоже очень понравилось в Украине. По словам Чмерковского, она приезжала в Киев шесть лет назад и тогда город ей очень запомнился. Теперь хореограф мечтает показать жене и сыну родную Одессу.
Танцор рассказал, что Пита немного знает русский язык и когда-то даже пыталась его учить.
Помню, когда-то рано утро я проснулся и услышал какие-то разговоры, Пита тогда была беременна. Я вышел из комнаты и увидел, что она занимается с учительницей русского языка. Я немного расстроился, хотел, чтобы у меня было что-то, чего она не понимает… – пошутил Макс.
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