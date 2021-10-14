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Максим Чмерковский рассказал, как бросил супругу, а потом вернулся к ней: Это мужская глупость

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
14 октября, 22:35
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Украино-американский чемпион мира по латинским танцам и хореограф Максим Чмерковский впервые поделился историей о том, как в начале отношений он неожиданно расстался со своей будущей супругой
Максим Чмерковский рассказал о расставании с супругой
Максим Чмерковский рассказал о расставании с супругой / Фото: Скриншот из YouTube, Коллаж: Сегодня

Судья шоу "Танців з зірками", последний эфир которого покинула Lida Lee, Максим Чмерковский когда-то очень пожалел о своем, как он выразился, глупом решении.

Когда Макс встречался со своей будущей супругой Петой, в какой-то момент он "испугался" и расстался с ней. И произошло это все максимально неловко.

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Это было очень глупо, мужская дурость. Я просто, наверное, испугался...Мы ехали в аэропорт. Она меня пыталась вывести на разговор, мол, что происходит со мной...А я все не мог ей сказать, и уже приехав в аэропорт, она сдала чемодан. И в этот момент я посмотрел и сказал какую-то глупость – мол, давай сделаем паузу, что-то в этом роде, – поделился воспоминаниями Максим в интервью "Слава +".

Пета Маргатройд и Максим Чмерковский
Пета Маргатройд и Максим Чмерковский / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

По словам Чмерковского, его родители и друзья были в шоке от того, что Макс расстался с Петой. К счастью, пара смогла восстановить отношения. Будущая супруга еще долгое время была обижена на Чмерковского. Сейчас супруги растят четырехлетнего сына Шая и проживают в США.

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Смотрите полное интервью Максима Чмерковского для "Славы +":

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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