Максим Чмерковский рассказал, как бросил супругу, а потом вернулся к ней: Это мужская глупость

Украино-американский чемпион мира по латинским танцам и хореограф Максим Чмерковский впервые поделился историей о том, как в начале отношений он неожиданно расстался со своей будущей супругой

Максим Чмерковский рассказал о расставании с супругой / Фото: Скриншот из YouTube, Коллаж: Сегодня

Судья шоу "Танців з зірками", последний эфир которого покинула Lida Lee, Максим Чмерковский когда-то очень пожалел о своем, как он выразился, глупом решении.

Когда Макс встречался со своей будущей супругой Петой, в какой-то момент он "испугался" и расстался с ней. И произошло это все максимально неловко.

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Это было очень глупо, мужская дурость. Я просто, наверное, испугался...Мы ехали в аэропорт. Она меня пыталась вывести на разговор, мол, что происходит со мной...А я все не мог ей сказать, и уже приехав в аэропорт, она сдала чемодан. И в этот момент я посмотрел и сказал какую-то глупость – мол, давай сделаем паузу, что-то в этом роде, – поделился воспоминаниями Максим в интервью "Слава +".

Пета Маргатройд и Максим Чмерковский / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

По словам Чмерковского, его родители и друзья были в шоке от того, что Макс расстался с Петой. К счастью, пара смогла восстановить отношения. Будущая супруга еще долгое время была обижена на Чмерковского. Сейчас супруги растят четырехлетнего сына Шая и проживают в США.

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Смотрите полное интервью Максима Чмерковского для "Славы +":