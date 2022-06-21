Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚢 Что происходит на Змеином 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Максим Чмерковский узнал о выкидыше жены на съемках в Киеве. Душераздирающие подробности звездной драмы

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 июня, 19:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В интервью американскому глянцу звездная пара рассказала о чёрном для их семьи октябре 2021 года. В один момент они узнали и про беременность Петы Маргатройд, и про выкидыш
Максим Чмерковский и Пета Маргатройд потеряли ребенка
Максим Чмерковский и Пета Маргатройд потеряли ребенка / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Секс-символ украинского и американского танцпола, Максим Чмерковский, последние годы жил на 2 страны. В Украине работал на телепроектах. А в США звезду ждала семья: любимая жена Пета и единственный сын Шай.

Начало полномасштабного вторжения армии РФ в Украину Чмерковский встретил в Киеве. Вернувшись в США хореограф создал благотворительный фонд и начал заниматься строительством модульного городка для переселенцев во Львовской области.

Реклама

В недавнем интервью People звездная пара раскрыла ошеломляющую тайну. В октябре прошлого года Чмерковский был на съемках нового сезона шоу "Танцы со звездами". Его жена, Пета, собиралась прилететь в Украину. Они планировали зачать ребенка, и по ее подсчетам время было идеальным. Но планам не суждено было сбыться. 35-летняя Маргатройд получила положительный тест на COVID.

У меня не было сил. Я не могла открыть даже холодильник, чтобы накормить Шая", – вспоминает Пета.

Максим Чмерковский с женой и сыном
Максим Чмерковский с женой и сыном / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Реклама

Ее госпитализировали на глазах у 5-летнего сына. В больничной палате Пета позвонила Максиму по громкой связи. В этот момент вошел доктор. И по его лицу она поняла: что-то не так.

Он спросил, знаю ли я что беременна? Из-за волнения Максиму послышалось что доктор говорит, что я в положении. Я понятия не имела что жду ребенка, – едва сдерживая слезы поделилась пережитым Пета.

Скриншот: Youtube/People

COVID забрал у женщины все силы. И на самой ранней стадии беременности они с Максимом Чмерковским потеряли ребенка.

Не быть там с ней – сумасшествие. Это заставляет чувствовать себя беспомощным, – сказал Чмерковский американским журналистам.

Скриншот: Youtube/People

В интервью танцевальная пара, которая в официальном браке с 2017 года, призналась: это был уже третий выкидыш. Сейчас пара работает с командой врачей-репродуктологов. Максим и Пета не теряют надежды, что у их сына Шая скоро появится родной брат.

Реклама
Скриншот: Youtube/People

Напомним, меньше чем за месяц до свадьбы, Бритни Спирс объявила что у нее случился выкидыш. Но опускать руки поп-принцесса не намерена. И мечтает стать матерью в третий раз.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять