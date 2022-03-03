Маленькие двойняшки Кати Бужинской в слезах умоляют остановить войну в Украине

С призывом остановить кровопролитную войну в Украине к российским властям обратились маленькие сын и дочь украинской певицы Кати Бужинской

Катя Бужинская показала плачущих из-за войны детей / Фото: Instagram/buzhynska

Дети многих украинских звезд показывают свою позицию и призывают российские войска к миру. Так, видеообращение против войны записала дочь Константина Меладзе Лия.

А украинская певица Катя Бужинская в Instagram показала своих заплаканных малышей, которые умоляют остановить военные действия. На детских рисунках пятилетних двойняшек Кати и Димы нарисованы совсем не детские сюжеты.

Реклама

Маленькие ангелочки не должны знать, что такое война! Они не должны ночевать в холодных подвалах и голодать! Дети должны засыпать под колыбельную, которую поет мама, а не под страшные взрывы агрессора! – подписала публикацию Бужинская.

Исполнительница также обратилась к российским властям и заявила, что каждая слезинка украинских детей теперь будет на их совести.

Дети Кати Бужинской против войны / Фото: Instagram/buzhynska

Реклама

Тем временем в России есть публичные люди, которые уже высказались против войны в Украине:

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.