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Мама Кузьмы Скрябина обвинила украинский лейбл в попытке украсть песни сына

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 августа, 07:52
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Ольга Кузьменко записала обращение и заявила о неправомерных действиях украинского лейбла Moon Records и его владельца Андрея Пасичника
Украинский лейбл претендует на авторские права песен Кузьмы Скрябина
Украинский лейбл претендует на авторские права песен Кузьмы Скрябина / Фото: скриншот, instagram.com/skryabinband

Кузьма Скрябин погиб в ДТП семь лет назад. Все это время его песни продолжают звучать, а звезды делятся воспоминаниями об артисте. Но в канун дня рождения, который Андрей отметил бы 17 августа, пришла беда откуда не ждали. Мама Кузьмы записала обращение, в котором рассказала, что владелец лейбла Moon Records Андрей Пасичник пытается присвоить права на песни Скрябина.

Оказывается, что на некоторые видео на YouTube-канале Кузьмы начали появляться жалобы о нарушении авторских прав.

На YouTube-канале, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records отправил 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео – по тем, которые были недавно размещены, так и на те, что были опубликованы ранее еще самим Андреем. В большинстве – это клипы на оригинальные песни, – рассказала мама артиста.

Мама Кузьмы Скрябина рассказала, что украински лейбл пытается удалить YouTube канал сына
Мама Кузьмы Скрябина рассказала, что украински лейбл пытается удалить YouTube канал сына / Фото: скриншот

Она уточнила, что из-за жалоб канал может быть заблокирован без права его восстановления.

Как можно такое допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой еще при жизни, был заблокирован из-за рейдерство Moon Records? – спрашивает Ольга Кузьменко.

В своем видео мама певца обвинила владельца лейбла Moon Records Андрей Пасичника в сокрытии информации о начислениях по авторским и смежным правам, из-за чего сейчас открыто уголовное производство.

Почему вам, господин Пасичник, не дают покоя права интеллектуальной собственности, наработанные моим сыном за свою короткую жизнь? Потому что все эти годы вы жили в них, обворовывая нашу семью, и сейчас потеряли этот источник дохода? – поинтересовалась Ольга.

Семья Андрея Кузьменко будет судиться с украинским лейблом
Семья Андрея Кузьменко будет судиться с украинским лейблом / Фото: instagram.com/skryabinband

Кроме этого мама певца обратилась к бывшим участникам группы "Скрябин", которые дали лицензию Андрею Пасичнику на якобы принадлежащие им права на песни.

Почему именно сейчас – через 23 года после прекращения участия в группе и на седьмой годовщине смерти Андрея вы претендуете на авторство песен? Чего вы не заявляли о нем, когда был жив Андрей, везде исполнял свои песни и ничего не скрывая? Почему тогда не выдавали никому лицензии на свои права и не обращались в суд по их признанию?" – задала вопрос мама Кузьмы.

Реакция Андрея Пасичника на обвинения мамы Кузьмы

Владелец Moon Records опровергает слова Ольги Кузьменко, отвечая на комментарии под постом на Facebook- странице Скрябина, где было опубликовано видео.

В одном из комментариев Андрей Пасичник рассказал, что за два месяца до предполагаемого удаления музыки компания проинформировала о вероятных проблемах директор ТОВ "Кузьма Скрябін". Владелец лейбла уверяет, что все не так просто, как кажется.

В другом комментарии Пасичник заявил, что семья артиста на протяжении долгого времени получал достаточно крупную сумму с песен Кузьмы. Также Андрей Пасичник отметил, что необходимые документы подтверждающие его слова уже предоставлены в правоохранительные органы Украины.

Затем Андрей Пасичник назвал ситуацию крайне неприятной и обратил внимание, что мама Кузьмы читала текст. Слова Ольги Кузьменко он назвал ложью. И снова повторили, что компания выплачивала роялти.

Обращение Андрея Пасичника к маме Кузьмы

Чуть позже владелец Moon Records опубликовал обращение к Ольге Кузьменко, отметив, что компания готова отозвать все жалобы с уважения к Кузьме.

Он отметил, что лейбл всегда работал честно и попросил маму музыканта не дезинформировать общественность. Пасичник добавил, что готов к диалог с представителями компании ТОВ "Кузьма Скрябін".

Ольга Кузьменко пока не ответила на слова Андрея Пасичника

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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