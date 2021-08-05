MamaRika была вынуждена делать кесарево сечение: Было страшновато

Это лето ознаменовало в нескольких украинских звездных семьях пополнение. После родов мамы откровенно делятся с поклонниками, как все произошло

MamaRika рассказала о родах / Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika, которая 2 августа родила мальчика, тоже решила рассказать историю своих родов. Артистка призналась, что ей делали кесарево сечение и было страшно.

В Instagram MamaRika опубликовала несколько фото, на котором она со своим супругом, актером и ведущим Сергеем Середой, стоят в палате. Певица рассказала, что за день до родов, в воскресенье, приехала на плановый осмотр к врачу. Но доктор сказал ей и ее супругу остаться в роддоме, предчувствуя, что певица может скоро родить.

Ночью MamaRika почувствовала, что у нее тянет живот, отметив, что тренировочных схваток у нее не было ни разу.

Будучи под контролем врача, под утро, мы же поняли – началось. Стоит ли говорить, что я никогда даже не лежала в больнице за всю жизнь – поэтому было, мягко говоря, страшновато. Короче, я как ежик в тумане слепо доверилась супер бригаде врачей, и незря – потому что в конкретный момент было принято решение делать кесарево сечение..., – поделилась певица.

Артистка пообещала вскоре поделиться продолжением этой истории.

MamaRika и Сергей Середа стали родителями / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, что MamaRika и Сергей Середа познакомились шесть лет назад на одном из украинских шоу. Артисты обручились в январе 2018-го, а в марте 2020 года сыграли свадьбу в Таиланде.

Смотрите в ролике, какие вредные привычки были у MamaRika и Сергея Середы:

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