MamaRika была вынуждена делать кесарево сечение: Было страшновато

Певица MamaRika, которая 2 августа родила мальчика, тоже решила рассказать историю своих родов. Артистка призналась, что ей делали кесарево сечение и было страшно.
В Instagram MamaRika опубликовала несколько фото, на котором она со своим супругом, актером и ведущим Сергеем Середой, стоят в палате. Певица рассказала, что за день до родов, в воскресенье, приехала на плановый осмотр к врачу. Но доктор сказал ей и ее супругу остаться в роддоме, предчувствуя, что певица может скоро родить.
Ночью MamaRika почувствовала, что у нее тянет живот, отметив, что тренировочных схваток у нее не было ни разу.
Будучи под контролем врача, под утро, мы же поняли – началось. Стоит ли говорить, что я никогда даже не лежала в больнице за всю жизнь – поэтому было, мягко говоря, страшновато. Короче, я как ежик в тумане слепо доверилась супер бригаде врачей, и незря – потому что в конкретный момент было принято решение делать кесарево сечение..., – поделилась певица.
Артистка пообещала вскоре поделиться продолжением этой истории.
Напомним, что MamaRika и Сергей Середа познакомились шесть лет назад на одном из украинских шоу. Артисты обручились в январе 2018-го, а в марте 2020 года сыграли свадьбу в Таиланде.
Смотрите в ролике, какие вредные привычки были у MamaRika и Сергея Середы:
Узнайте другие новости по теме:
- Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями – у пары родился мальчик.
- Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом – Екатерина Репяхова родила ему сына.