MamaRika и Сергей Середа впервые стали родителями

У известной украинской певицы MamaRika и юмориста Сергея Середы родился сын. О пополнении в семье пара сообщила в соцсетях. О беременности MamaRika стало известно в мае этого года.
Пара в одном из своих интервью признавалась, что они планировали ребенка.
Когда мы увидели заветные две полоски, то оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет прежней и это самое лучшее, что могло с нами случиться! , – призналась молодая мама.
Роды прошли в одной из частных клиник. MamaRika и Сергей Середа решили не поддерживать тренд на партнерские роды.
Называйте нас старомодными, трусами и т.д., но чувствуем, что так для нашей семьи будет лучше, – рассказывала певица у себя в Instagram
MamaRika и Сергей Середа познакомились в 2015 году, когда их пригласили вести шоу на музыкальном канале. Артисты обручились в январе 2018-го, а в марте 2020 года поженились в Таиланде.
Ранее MamaRika сняла видеоклип и показала в нем счастливые моменты из жизни будущих родителей.
Напомним, что недавно Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом.