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MamaRika и Сергей Середа впервые стали родителями

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 августа, 17:51
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Беби-бум в украинском шоу-бизнесе продолжается. Теперь поздравления принимают MamaRika и Сергей Середа
MamaRika и Сергей Середа стали родителями
MamaRika и Сергей Середа стали родителями / Фото: instagram.com/mamarika_official

У известной украинской певицы MamaRika и юмориста Сергея Середы родился сын. О пополнении в семье пара сообщила в соцсетях. О беременности MamaRika стало известно в мае этого года.

Пара в одном из своих интервью признавалась, что они планировали ребенка.

Когда мы увидели заветные две полоски, то оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет прежней и это самое лучшее, что могло с нами случиться! , – призналась молодая мама.

У MamaRika и Сергея Середы родился сын
У MamaRika и Сергея Середы родился сын / Фото: пресс-служба

Роды прошли в одной из частных клиник. MamaRika и Сергей Середа решили не поддерживать тренд на партнерские роды.

Называйте нас старомодными, трусами и т.д., но чувствуем, что так для нашей семьи будет лучше, – рассказывала певица у себя в Instagram

MamaRika и Сергей Середа познакомились в 2015 году, когда их пригласили вести шоу на музыкальном канале. Артисты обручились в январе 2018-го, а в марте 2020 года поженились в Таиланде.

Ранее MamaRika сняла видеоклип и показала в нем счастливые моменты из жизни будущих родителей.

Напомним, что недавно Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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