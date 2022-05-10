Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

MamaRika с мужем мечтают усыновить ребенка после войны: "Мы уверены, что будем хорошими родителями"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 20:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская певица MamaRika и ее супруг Сергей Середа всерьез подумывают о том, чтобы усыновить малыша после окончания войны в Украине
MamaRika и Сергей Середа хотят усыновить ребенка
MamaRika и Сергей Середа хотят усыновить ребенка / Фото: instagram.com/mamarika_official

Война разрушила сотни украинских семей, и много малышей, к несчастью, остались без родительского тепла. Следом за семьей Кати Осадчей и Юрия Горбунова о своих планах усыновить ребенка после окончания войны заговорила певица MamaRika.

Исполнительница призналась, что они с супругом, актером Сергеем Середой, серьезно настроены взять в семью ребенка из детского дома. Об этом MamaRika рассказала в интервью "Слава+".

Реклама

Я хочу помочь как минимум одному ребенку и я хочу стать для него мамой. Если хотя бы одну жизнь мы сможем сгладить своим присутствием, снять этот стресс и дать ребенку будущее. Мы уверены, что будем хорошими родителями. Мы будем любить и отдавать себя полностью, – поделилась MamaRika.

По словам певицы, они давно обсуждают с мужем такую возможность. Раньше пара хотела сначала родить еще одного своего малыша, но, как говорит MamaRika, планы могут поменяться. Однако пока в стране введено военное положение, процедура усыновления не проводится по закону, поэтому у супругов есть время подготовиться и все тщательно обдумать.

Мы еще не понимаем, как это правильно можно сделать. Не имеет значения, какое у ребенка прошлое. Мы будем смотреть по ситуации – будет это ребенок, который пострадал от войны, или ребенок, который уже был в приюте. Судьбы разные, но главное, что есть такое намерение и такая цель, – рассказала исполнительница.

Напомним, что недавно MamaRika с 9-месячным сыном вернулась в Украину.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять