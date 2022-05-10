MamaRika с мужем мечтают усыновить ребенка после войны: "Мы уверены, что будем хорошими родителями"

Украинская певица MamaRika и ее супруг Сергей Середа всерьез подумывают о том, чтобы усыновить малыша после окончания войны в Украине

MamaRika и Сергей Середа хотят усыновить ребенка / Фото: instagram.com/mamarika_official

Война разрушила сотни украинских семей, и много малышей, к несчастью, остались без родительского тепла. Следом за семьей Кати Осадчей и Юрия Горбунова о своих планах усыновить ребенка после окончания войны заговорила певица MamaRika.

Исполнительница призналась, что они с супругом, актером Сергеем Середой, серьезно настроены взять в семью ребенка из детского дома. Об этом MamaRika рассказала в интервью "Слава+".

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Я хочу помочь как минимум одному ребенку и я хочу стать для него мамой. Если хотя бы одну жизнь мы сможем сгладить своим присутствием, снять этот стресс и дать ребенку будущее. Мы уверены, что будем хорошими родителями. Мы будем любить и отдавать себя полностью, – поделилась MamaRika.

По словам певицы, они давно обсуждают с мужем такую возможность. Раньше пара хотела сначала родить еще одного своего малыша, но, как говорит MamaRika, планы могут поменяться. Однако пока в стране введено военное положение, процедура усыновления не проводится по закону, поэтому у супругов есть время подготовиться и все тщательно обдумать.

Мы еще не понимаем, как это правильно можно сделать. Не имеет значения, какое у ребенка прошлое. Мы будем смотреть по ситуации – будет это ребенок, который пострадал от войны, или ребенок, который уже был в приюте. Судьбы разные, но главное, что есть такое намерение и такая цель, – рассказала исполнительница.

Напомним, что недавно MamaRika с 9-месячным сыном вернулась в Украину.