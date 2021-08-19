Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Отставка Виталия Кличко 🍎 Яблочный Спас 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Осадчая родила

Первое селфи Макsим

Награда Go_A

Мэттью Перри - 52

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Мария Бурмака не появится на шоу ко Дню Независимости: "Не думаю, что для этой власти я что-то значу"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 августа, 17:16
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Накануне концерта ко Дню Независимости Украины разгорелся скандал – не все украинские артисты, которые сделали вклад в развитие украинской музыки, выйдут на сцену
Мария Бурмака
Мария Бурмака / Фото: facebook.com/maria.burmaka

После того как Павла Зиброва из-за его характера не пригласили участвовать в шоу ко Дню Независимости, певица Анастасия Приходько возмутилась и поддержала коллегу. Но приглашения на концерт не поступило и Заслуженной артистке Украины – Марии Бурмаке. Певица считает, что она как артистка ничего не значит для нынешней власти.

Реклама

В интервью изданию Telegaf Мария Бурмака сообщила, что в этом году не будет петь ни на одном концерте, посвященном празднику, так как ее никто не пригласил. Хоть артистка и не ждала приглашения, но отметила, что ей пришлось собраться с силами и осмыслить это.

И я не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта. Честно сказать, вообще — нет. Но я считаю, что Украина великая. У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше. Поэтому когда-то это было давление, когда-то было безразличие, порой я просто не ко времени приходилась, – сказала Мария Бурмака.

Певица считает, что лишь у маленького числа артистов – длинный путь в карьере и постоянная востребованность. По словам Марии, для этого она регулярно придумывает новые проекты, постоянно занимается творчеством и то, лишь треть всего, что она создает, заметна публике.

Смотрите, как Винницкие хористы запустили мировой челлендж к 30-летию независимости Украины:

Реклама

Узнайте больше новостей по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Одесский кинофестиваль-2021 стартовал
Рианна на шопинге в продуктовом магазине
Концерт ко Дню Независимости
Зиброва не пригласили из-за его характера
Ого!
Цитата дня

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

Ани Лорак певица
Видео с концерта Лорак
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять