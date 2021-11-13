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MARUV хотела продавать дикпики знаменитостей – признание певицы

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
13 ноября, 13:21
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Скандальная певица рассказала, что у нее есть идея стартапа на случай кризиса – она собирается торговать фотографиями звездных половых органов, которые ей регулярно присылают
MARUV призналась, что у нее была идея продавать дикпики звезд
MARUV призналась, что у нее была идея продавать дикпики звезд / Фото: Инстаграм

Недавно известная артистка MARUV, которая в латексе почтила память дедушки песней на украинском языке, рассказала, что ей, и танцовщицам ее балета, в личные сообщения множество мужчин время от времени скидывают снимки интимного характера.

Присылают все. Дикпики у нас постоянно в директ валятся, – рассказывает артистка.

Девушки решили не терять возможности в будущем подзаработать и придумали бизнес-план, как получить выгоду с таких фотографий. Они решили, что могли б зарегистрироваться в специальной соцсети, где, заплатив за подписку на определенный аккаунт работников сексуальной сферы, можно просматривать много их откровенных фотографий.

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Идея очень классная. Мы хотели создать аккаунт под названием "Знаменитые пи**ки". Поскольку присылают нам дикпики не только неизвестные люди, но и известные. Мы хотели там выкладывать, – говорит MARUV.

Певица придумала, как можно разбогатеть на откровенных фотографиях
Певица придумала, как можно разбогатеть на откровенных фотографиях / Фото: instagram.com/maruvofficial

Певица уверенна, что такая услуга была бы очень популярная среди поклонников некоторых знаменитостей.

Если тебе нравится какой-то артист, ты думаешь – влюбляться в него или нет. Так ты можешь зайти к нам на аккаунт и посмотреть сразу все, – смеясь делится исполнительница.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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