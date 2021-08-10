MARUV выпустила трек, в котором поет о том, что "дает только по любви"

Недавно MARUV в латексном костюме с открытым декольте спровоцировала хейтеров, а теперь преподнесла новый материал для обсуждения. Певица записала трек под вторым псевдонимом – Shlakoblochina с названием Rio Rita.
Марув анонсировала песню в Instagram, где станцевала в синем латексе и ремнях.
Я последний шанс даю только по любви, – поет артистка.
Вскоре песня біла опубликована в YouTube. Оценить ее можно ниже:
Реакция соцсетей
В комментариях слушатели, оценившие новый трек MARUV, в своем большинстве написали, что песня им нравится, но есть и те, кому текст показался не очень-то поэтичным или серьезным:
- "Ура, давно ждала. Трек огонь"
- "Пустая песенка для слабоумных"
- "Как всегда огонь"
- "Трек просто пушка, разрыв!"
- "Классная. Скачал"
Напомним, что MARUV давно гастролирует и живет в России. Этим летом певица планирует приехать как минимум в два города Украины с концертами.
Кроме нее, выступить в Одессе собираются LOBODA, Ани Лорак и Баста, который недавно со скандалом отыграл несколько концертов в Украине – против его шоу выступили украинские активисты, так как Баста несколько лет назад был в Крыму.
Смотрите эксклюзивное интервью с MARUV:
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