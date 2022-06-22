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Маша Ефросинина 20 лет не общается с мамой мужа: "Большая трагедия в нашей семье"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 июня, 08:12
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Телеведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время прокомментировала отношения со свекровью. Звезда призналась, что давно не поддерживает с ней связь
Маша Ефросинина рассказала, что не общается со свекровью
Маша Ефросинина рассказала, что не общается со свекровью / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина довольно открыта перед своей аудиторией и не стесняется рассказывать даже самые откровенные подробности личной жизни. Например, недавно телеведущая показала прощальный подарок мужа и дала волю чувствам.

Однако есть тема, которую Ефросинина старается избегать, – это отношения со своей свекровью Аллой Петровной Хромаевой. Впервые о проблемах со свекровью Ефросинина рассказала в беседе с Олей Поляковой в программе Взрослые девочки.

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В разговоре Полякова вспомнила маму своего мужа, которая и для нее стала близким и родным человеком. А вот у телеведущей все сложилось иначе.

Моя мама всегда говорила: "Взаимоотношения невестки и свекрови зависят от свекрови". Я много за свои 19 лет слышала это от разных людей. В моем случае произошло все совершено наоборот. Это большая трагедия в нашей семье, которая не позволяет нам общаться все эти 20 лет. Это проблема и моего мужа, и моих детей, и близких людей... Ну, не захотела она выстраивать такие отношения, – поделилась Ефросинина.

Cупруг Маши Тимур Хромаев родился в состоятельной семье. Родители бизнесмена со временем развелись, но не смогли уладить некоторые финансовые вопросы.

Так, в 2016 году Алла Хромаева продала квартиру на Печерске в Киеве, фактически лишив сына и невестки возможности проживания в ней. По словам свекра Ефросининой, Алла Хромаева продала недвижимость "с целью прекращения права третьего лица – Хромаева Тимура – пользоваться вместе с женой и малолетними детьми указанной квартирой".

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Напомним, недавно Маша Ефросинина призналась, что они с мужем пережили кризис в браке во время войны.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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