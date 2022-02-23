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Как снизить тревожность: Маша Ефросинина дала советы украинцам в непростое для страны время

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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23 февраля, 17:31
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В непростое для Украины время многие украинские звезды высказали свое мнение и слова поддержки всем украинцам. Маша Ефросинина тоже обратилась к фолловерам со своими советами
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая вместе с другими знаменитостями уже успела отреагировать на угрозы со стороны России. Сейчас же в своем Instagram-аккаунте Ефросинина рассказала поклонникам, как справляется с паникой на фоне происходящего.

Я много думаю, читаю и наблюдаю за проявлениями людей в эти дни. И вот, что решила для себя: я хочу не существовать в каждом наступающем дне, а проживать его, как бы морально тяжело не было. Ведь это моя жизнь, и проведенные в глухой моральной яме дни мне уже никто никогда не вернёт… – написала телеведущая.

Ефросинина призналась, что старается меньше читать новости, особенно перед сном, чтобы лишний раз не загонять себя в тревожное состояние.

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Чтобы меньше паниковать и не поддаваться агрессии, телеведущая советует уделить время чему-то важному для вас, например, хобби, чтению книг или фильмам. Также Маша рекомендует попробовать медитации, которые помогают снизить нервное напряжение.

Кроме того, телеведущая советует не забывать о любви и взаимопомощи. Именно сейчас важно показать, что все мы готовы прийти на помощь друг другу.

В завершении Ефросинина посоветовала продумать примерный план действий на будущее, чтобы четко осознавать, что придется делать дальше.

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Так устроена людская психика: если ты понимаешь, как будешь действовать в критической ситуации, то жить реально становится спокойнее и проще! Хотите, ну соберите тревожный рюкзак! Делайте вообще всё, что помогает вам облегчить состояние тревоги!

Недавно Андрей Макаревич резко высказался о политике Кремля: "Нас поставили на грань войны".

Мария Коробова
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