Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Умер Дяченко

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Маша Ефросинина о ненависти к русским: Я бы их простила, если бы они завалили Путина

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 мая, 13:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская телеведущая призналась, что готова простить русский народ только в одном случае – если они избавятся от своего кровавого диктатора
Маша Ефросинина призналась, когда простит русских
Маша Ефросинина призналась, когда простит русских / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина, как и большинство украинцев, сейчас испытывает ненависть и презрение к русскому народу. Она настаивает на том, что не стоит романтизировать и тех, кто высказался против войны в Украине.

В интервью программе "Зірковий шлях" Ефросинина призналась, что сейчас не готова даже думать о том, как перестать ненавидеть всех россиян поголовно.

Реклама

Мы сейчас физически и психологически не найдем и не в состоянии дать ответ на это. Потому что мы страдаем. Потому что идет война. Потому что мы с тобой не знаем, потеряем ли мы близких или нет. Потому что половина наших родных уже потеряла кого-то. Я имею в виду – друзей, знакомых. Потому что половина уже потеряли свои дома. Потому что мы сейчас находимся в таком состоянии, как скажем, охриплости ужасом за эти почти 70 дней, слезами, интоксицированные, отравленные этой агрессией и ненавистью, – сказала Ефросинина.

Однако телеведущая признается, что готова будет подумать о прощении россиян только в случае смерти Путина.

Я бы их простила, если бы они завалили Путина и его окружение. Вот пошли и завалили. Я бы их простила. Так я могу ответить, – заявила Ефросинина.

Ранее продюсер Александр Роднянский жестко раскритиковал общество в РФ.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять