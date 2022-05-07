Маша Ефросинина о ненависти к русским: Я бы их простила, если бы они завалили Путина

Украинская телеведущая призналась, что готова простить русский народ только в одном случае – если они избавятся от своего кровавого диктатора

Маша Ефросинина призналась, когда простит русских / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина, как и большинство украинцев, сейчас испытывает ненависть и презрение к русскому народу. Она настаивает на том, что не стоит романтизировать и тех, кто высказался против войны в Украине.

В интервью программе "Зірковий шлях" Ефросинина призналась, что сейчас не готова даже думать о том, как перестать ненавидеть всех россиян поголовно.

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Мы сейчас физически и психологически не найдем и не в состоянии дать ответ на это. Потому что мы страдаем. Потому что идет война. Потому что мы с тобой не знаем, потеряем ли мы близких или нет. Потому что половина наших родных уже потеряла кого-то. Я имею в виду – друзей, знакомых. Потому что половина уже потеряли свои дома. Потому что мы сейчас находимся в таком состоянии, как скажем, охриплости ужасом за эти почти 70 дней, слезами, интоксицированные, отравленные этой агрессией и ненавистью, – сказала Ефросинина.

Однако телеведущая признается, что готова будет подумать о прощении россиян только в случае смерти Путина.

Я бы их простила, если бы они завалили Путина и его окружение. Вот пошли и завалили. Я бы их простила. Так я могу ответить, – заявила Ефросинина.

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