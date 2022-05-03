Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Блейк на Met Gala

Лазарев - рашист

Стих от Сумской

Фейк о Барских

Пол с нами!

За Златой следят
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Маша Ефросинина о российских звездах, которые не молчат о войне: Я предлагаю не романтизировать

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 мая, 14:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что думает о российских знаменитостях, которые не поддержали войну в Украине
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ежедневно Маша Ефросинина Ведёт войну на информационном фронте. Телеведущая стала частой гостьей прямых эфиров и телемарафона. Недавно Ефросинина говорила об интервью Собчак, а теперь высказалась в адрес россиян, которые не поддерживают войну в Украине. Об этом Ефросинина сказала в эфире единого телемарафона.

По словам телеведущей, сейчас все больше знаменитостей в РФ выступают против геноцида украинского народа в социальных сетях, однако она призывает все же не романтизировать их образ.

Реклама

Я предлагаю не романтизировать тех , кто сейчас высказывает позицию против войны. Но такие проявления проявляются. Они несколько месяцев боялись о войне говорить, они искали куда уехать, где спрятаться. Но теперь, когда все уехали, появляются такие высказывания, и что мне нравится, они теперь категоричные, не "между капель". Они называют это войной, называют это геноцидом, – высказалась Ефросинина.

При этом Ефросинина поблагодарила за поддержку и смелость.

Несмотря на большую вовлеченность российской аудитории в социальных сетях украинки, по словам Ефросининой, сейчас она старается сконцентрировать свое внимание исключительно на помощи украинцам и обращениях в Европу, а не на призывах к россиянам одуматься.

Ранее продюсер Александр Роднянский жестко раскритиковал общество в РФ.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять