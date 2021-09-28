Маша Ефросинина о скандальном интервью Пустовит: Я ни о чем не жалею

Игорь Пустовит недавно обвинил Ефросинину в том, что она похайпилась на истории его семьи, когда Саша Бо пришла к Маше на интервью. Ведущая это отрицает

Маша Ефросинина оправдалась за интервью с Сашей Бо / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

По мнению Маши Ефросининой, все то, что ей рассказала Саша Пустовит, нужно было озвучить. Она называет Сашу сильной и смелой, потому что девушке было не просто раскрыть секреты своей жизни.

Напомним, что Игорь Пустовит заявил, что Ефросинина помогла Саше вынести все подробности семейной жизни на публику лишь ради рейтингов своего шоу.

Я ни о чем не жалею, не соврала ни в едином слове, у меня есть позиция, и я по-прежнему считаю, что Саша сильна и отважна, что смогла заговорить, – заявила Маша Ефросинина в интервью "КП".

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Маша Ефросинина и Саша Бо / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая неохотно комментирует свое интервью с Сашей Бо, говоря, что это может выглядеть как оправдание или защита. Маша уверена, что каждый должен сделать выводы самостоятельно.

Эта история – не для срача, это история – чтобы все сделали свои выводы. Все комментарии в этой истории – это и есть боль каждого человека, – добавила Ефросинина.

Что за история с Пустовит?

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Блогер Саша Пустовит дала интервью Маше Ефросининой, в котором рассказала, что скрывается за инстаграмным образом ее "идеальной семьи", обвинив своего мужа Игоря Пустовита в буллинге.

О том, что супруги решили развестись, стало известно еще раньше. У них, кстати, есть два маленьких сына.

Игорь и Саша Пустовиты с детьми / Фото: instagram.com/sashaabo

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Игорь Пустовит тоже дал интервью, но уже Славе Демину, рассказав, как все было между ним и Сашей, со своей стороны, что Бо много лет скрывала от него свою болезнь и унижала в постели.

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