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Маша Ефросинина об интервью Собчак: человечек стал и вашим, и нашим

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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30 апреля, 22:09
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Телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему не согласилась бы на интервью скандальной журналистке Ксении Собчак
Маша Ефросинина ответила, почему бы не дала интервью Собчак
Маша Ефросинина ответила, почему бы не дала интервью Собчак / Фото: Скриншот из видео

Позиция Ксении Собчак относительно войны в Украине стала вызвать все больше сомнений, но певица Оля Полякова, которая согласилась на интервью с журналисткой, все же постаралась донести правду до зрителей журналистки.

А вот телеведущая Маша Ефросинина призналась, что ни за что бы не согласилась на такой разговор с Собчак. Ведущая призналась, что была бы готова поговорить с российской коллегой в том случае, если бы ее принципы не нарушались и она честно бы продолжала отстаивать правду.

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Я бы дала Ксении Собчак интервью до 28 февраля, когда ее высказывания были четкие, не виляющие,когда отображала реальную картину. А потом человечек стал и вашим, и нашим, – сказала Ефросинина в эфире телемарафона.

Телеведущая заявила, что Собчак не может называть себя журналистом после своих неоднозначных высказываний о войне в Украине.

Я считаю, если ты называешь себя журналистом и ты видишь, что насилуют детей, сжигают целыми городами население, что в Мариуполе 500 тысяч людей преданы геноциду, что 20 тысяч людей уничтожены, могилы по 30 метров...и ты все равно соблюдаешь вот этот нейтралитет: "Я как журналист хочу показать обе стороны". Это в переводе на быдляцкий язык то же самое, что говорит вся глубинка России: "Все не так однозначно". Вот эти люди, которые говорят, что все не так однозначно, даже вкладывая в журналистские термины, для меня пособники войны, – высказалась Маша.

Ранее Маша Ефросинина рассказала о разговоре с Максимом Галкиным.

Мария Коробова
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