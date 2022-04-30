Маша Ефросинина об интервью Собчак: человечек стал и вашим, и нашим

Телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему не согласилась бы на интервью скандальной журналистке Ксении Собчак

Маша Ефросинина ответила, почему бы не дала интервью Собчак / Фото: Скриншот из видео

Позиция Ксении Собчак относительно войны в Украине стала вызвать все больше сомнений, но певица Оля Полякова, которая согласилась на интервью с журналисткой, все же постаралась донести правду до зрителей журналистки.

А вот телеведущая Маша Ефросинина призналась, что ни за что бы не согласилась на такой разговор с Собчак. Ведущая призналась, что была бы готова поговорить с российской коллегой в том случае, если бы ее принципы не нарушались и она честно бы продолжала отстаивать правду.

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Я бы дала Ксении Собчак интервью до 28 февраля, когда ее высказывания были четкие, не виляющие,когда отображала реальную картину. А потом человечек стал и вашим, и нашим, – сказала Ефросинина в эфире телемарафона.

Телеведущая заявила, что Собчак не может называть себя журналистом после своих неоднозначных высказываний о войне в Украине.

Я считаю, если ты называешь себя журналистом и ты видишь, что насилуют детей, сжигают целыми городами население, что в Мариуполе 500 тысяч людей преданы геноциду, что 20 тысяч людей уничтожены, могилы по 30 метров...и ты все равно соблюдаешь вот этот нейтралитет: "Я как журналист хочу показать обе стороны". Это в переводе на быдляцкий язык то же самое, что говорит вся глубинка России: "Все не так однозначно". Вот эти люди, которые говорят, что все не так однозначно, даже вкладывая в журналистские термины, для меня пособники войны, – высказалась Маша.

Ранее Маша Ефросинина рассказала о разговоре с Максимом Галкиным.