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Маша Ефросинина обратилась к "переобувшемуся" Лазареву: доказываете, что вы – пи***асы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 июня, 18:43
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Телеведущая Маша Ефросинина резко отреагировала на слова Сергея Лазарева, который поддержал войну в Украине ради своей карьеры в России
Маша Ефросинина ответила переметнувшемуся к рашистам Лазареву
Маша Ефросинина ответила переметнувшемуся к рашистам Лазареву / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, Скриншот из видео

Певец Сергей Лазарев продемонстрировал всем свою алчность и циничность после того, как сперва высказался против войны в Украине, а после продал свою совесть ради рашистких концертов.

В своем последнем посте в Instagram, пропитанном кремлевской пропагандой, Лазарев заявил, что украинские военные обстреливают мирное население на оккупированных Россией территориях Донбасса и назвал украинцев "нацистами".

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Высказывание певца-рашиста прокомментировала украинская телеведущая Маша Ефросинина.

Вопрос к Серене: почему наши ребята-геи идут на фронт и погибают за свою землю, а вы все больше доказываете своими постами, что вы – пи***асы? – обратилась к российскому певцу Ефросинина в Instastorie.

Скриншот – instagram.com/mashaefrosinina

Стоит отметить, что своим коротким, но метким посланием телеведущая напомнила всем, что Сергей Лазарев очень тщательно скрывает от общественности свою нетрадиционную ориентацию. Для исполнителя стыдно говорить открыто, ведь в российском обществе не слышали о толерантности, а власть имеет резко гомофобные настроения.

Напомним, что ранее телеведущая Леся Никитюк пригласила Сергея Лазарева в Киев искать "нацистов" после его "переосмысления" войны.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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