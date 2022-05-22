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Маша Ефросинина показала прощальный подарок мужа и расплакалась

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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22 мая, 12:52
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Телеведущая рассказала, что получила от Тимура Хромаева особую вещь в день, когда она вместе с детьми уехала из Украины
Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала об особом украшении от мужа.
Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала об особом украшении от мужа. / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, Скриншот из видео

В конце марта Маша Ефросинина уехала с дочерью Наной и сыном Сашей за границу. А муж ведущей остался в Киеве. Телезвезда, как и многие украинки, вынуждена жить в разлуке с любимым. Она признается, что это очень тяжело.

В новом выпуске YouTube-проекта "Взрослые девочки" Ефросинина вспомнила день своего отъезда и то, как муж, провожая их на границе, подарил ей символическое украшение.

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Так, на прощание Тимур связал на запястье любимой желто-синюю ленту, которую он носил на своем рюкзаке с 2014 года.

Телеведущая получила от мужа символическую желто-синюю ленту
Телеведущая получила от мужа символическую желто-синюю ленту / Фото: Скриншот из видео

Эта лента всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан, и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал, она всегда у него болталась. И когда мы прощались на границе, он мне ее связал и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", – со слезами на глазах поделилась телеведущая.

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Ефросинина говорит, что она до сих пор носит эту ленту, потому что считает ее своим талисманом.

Ефросинина теперь не расстается с этим украшением
Ефросинина теперь не расстается с этим украшением / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В свою очередь Оля Полякова, которая ведет проект вместе с Ефросининой, также решила показать свой особый подарок – это браслет, который ей подарила девочка из Мариуполя.

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Это девочка сделала маленькая, ей, пожалуй, лет семь. Она была из Мариуполя, они едва выбрались оттуда. Это было в Хорватии на матче. Я подошла к трибунам и она ко мне подошла и говорит: "Я хочу, чтобы вы носили этот браслет как талисман". Я надела и теперь всегда его ношу. Так что детка, если ты меня видишь, я ношу твой браслетик, – сказала певица.

Напомним, недавно Маша Ефросинина призналась, что они с мужем пережили кризис в браке во время войны.

Также мы писали, что месяц назад Оля Полякова пообщалась с Ксенией Собчак о войне в Украине. Впоследствии певица объяснила украинцам, зачем дала интервью скандальной журналистке.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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