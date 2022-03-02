"Ты узнала, что такое бросить свой дом": Полякова поздравила дочь Машу с днем рождения в условиях войны

Сегодня Маше Поляковой исполнилось 17 лет. Знаменитая мама очень трогательно поздравила наследницу с днем рождения

Поздравления Оли Поляковой трогает до слез / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Уже идет седьмой день вторжения России в Украину. Украинцы не просто держатся, они искренне верят в силы ВСУ и всех, кто помогает нашей борьбе за свободу. Да, жизнь больше никогда не будет прежней. Но сейчас особенно надо держаться позитивно и чествовать жизнь, поздравлять любимых с днями рождения, если таковы выпадают. И поздравления в этот день – особые и жизнеутверждающие.

2 марта отмечает 17-й день рождения Маша Полякова, старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой. На своей странице в инстаграм артистка оставила послание, которое невозможно читать без слез.

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Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Моя любимая девочка!!! С днём рождения! Так вышло, что ты на личном опыте, на пороге 17-летия, не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами… ты узнала, что такое бросить свой дом, свою комнату, свои любимые вещи, друзей, группу, и свою гитару, свою собаку ☹️ Станешь ли ты сильнее, станешь ли ты смелее? Да! Станешь ли ты взрослее? Бесспорно… жаль что такой ценой, но Любимая моя, ты станешь ещё и добрее, жертвеннее, эмпатичнее, чувствующей чужую боль, и готовой помочь тем кто испытывает трудности, видя как твоя страна и люди в ней помогают друг другу и защищают свою землю! Это безусловно сделает тебя прекрасным человеком! Будешь ли ты сильнее любить свою родину и свой народ? Однозначно! А мы с папой и Алисой, будем ещё сильнее любить тебя, ибо за эти 7 дней, мы все поняли, что нет ничего ценнее, чем мы друг у друга!!!! Будь здорова и счастлива моя девочка! И пусть будет МИР!!!!!!

Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и уверены, что вскоре и Маша, и другие именинники этого периода смогут организовать большие празднования с родными и любимыми людьми вместе с торжеством мира в Украине.

К слову, Оля Полякова ранее также обращалась к россиянам и белорусам в связи с ситуацией.

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