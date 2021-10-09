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Мать певицы Камалии попала в ДТП. Водитель скрылся (видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
9 октября, 19:54
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Артистка рассказала в видео о ситуации и прокомментировала ужас на дорогах Украины, а также реакцию полиции
Певица и ее мама дали совет всем водителям быть предельно внимательными на дорогах
Певица и ее мама дали совет всем водителям быть предельно внимательными на дорогах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Мать украинской певицы Камалия попала в ДТП. Женщина ехала по трассе из Киева в Чернигов, когда грузовик прижал ее машину к обочине и повредил дверь со стороны пассажира.

Артистка рассказала в своем посте в Instagram, что водитель скрылся с места происшествия. Мама Камалии не пострадала.

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На мамину машину по трассе Киев- Чернигов наехала фура и даже не остановилась! Удрала с места происшествия! Мама была за рулём, но Слава Господу Богу не пострадала!

Певица написала, что после ДТП полицию ждали час. Также Камалия отметила, что на дороге, где стоял знак с ограничением в 50 км/час и шел ремонт дороги, автомобили превышали скорость. За время пока пострадавшие ожидали полицию, аварийный знак сбила машина, которая также не остановилась.

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Камалия с мамой предполагают, что водители грузовиков из-за напряженного графика часто превышают скорость, чтобы успеть доставить товар. Певица сравнила ситуацию на дорогах с Европой, отметив, что отправлять в рейсы на фурах стоит двоих водителей. Тогда они могут меняться, чтобы отдохнуть.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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