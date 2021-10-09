Мать певицы Камалии попала в ДТП. Водитель скрылся (видео)

Мать украинской певицы Камалия попала в ДТП. Женщина ехала по трассе из Киева в Чернигов, когда грузовик прижал ее машину к обочине и повредил дверь со стороны пассажира.
Артистка рассказала в своем посте в Instagram, что водитель скрылся с места происшествия. Мама Камалии не пострадала.
На мамину машину по трассе Киев- Чернигов наехала фура и даже не остановилась! Удрала с места происшествия! Мама была за рулём, но Слава Господу Богу не пострадала!
Далее по теме
Певица написала, что после ДТП полицию ждали час. Также Камалия отметила, что на дороге, где стоял знак с ограничением в 50 км/час и шел ремонт дороги, автомобили превышали скорость. За время пока пострадавшие ожидали полицию, аварийный знак сбила машина, которая также не остановилась.
Камалия с мамой предполагают, что водители грузовиков из-за напряженного графика часто превышают скорость, чтобы успеть доставить товар. Певица сравнила ситуацию на дорогах с Европой, отметив, что отправлять в рейсы на фурах стоит двоих водителей. Тогда они могут меняться, чтобы отдохнуть.
Читайте также: Камалия умилила кадрами с подросшими двойняшками в Турции: Глазами на маму похожи (фото)