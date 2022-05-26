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Мать троих детей Анастасия Приходько рассказала о своем ЛГБТ-опыте

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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26 мая, 17:40
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Певица Анастасия Приходько прокомментировала свой скандал с Ириной Федишин и призналась, был ли у нее опыт в гомосексуальных отношениях
Анастасия Приходько рассказала о своем опыте в ЛГБТ
Анастасия Приходько рассказала о своем опыте в ЛГБТ / Фото: Facebook Анастасии Приходько

Громкий скандал на почве гомофобии между двумя певицами Анастасией Приходько и Ириной Федишин до сих пор отголосками звучит в украинском шоу-бизнесе.

Приходько хоть и придерживается мнения, что стычки и публичные разногласия между своими во время войны недопустимы, все же посчитала нужным заступиться за себя. Об этом певица рассказала в интервью "Слава+".

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Обижать ЛГБТ в то время, когда эти парни воюют на фронте, и говорить, что это грех... Я не знаю, может, ты – грех, но любовь никогда не была грехом. И пусть кто как хочет, так пусть себя и любит. Но любовь – это не грех. Мне было очень обидно, ведь у меня есть много друзей из ЛГБТ-сообщества, тех, с кем я общаюсь, и это очень обидно, – заявила Приходько.

Кроме того, исполнительница призналась, что у нее также был гомосексуальных опыт. На вопрос Славы Демина Приходько ответила:

Да, в плане целоваться с девушками – это было!

Напомним, что певица Анастасия Приходько давно замужем и воспитывает троих детей. Самый младший сын исполнительницы, Гордей, отпраздновал первый год жизни во время войны.

Ранее Анастасия Приходько прокомментировала свое участие в "Евровидении-2009" и рассказала, почему не построила карьеру в России.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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