Матвиенко ответила Билозир на ее обвинения в краже песни: за 11 лет вспомнила об этом именно сейчас

Тоня Матвиенко ответила на скандальные обвинения Оксаны Билозир и припомнила ей старые договоренности насчет исполнения песни "Коханий"

Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир / Фото: Instagram

Угрозы Оксаны Билозир обратиться в суд из-за того, что Тоня Матвиенко и Оля Полякова нарушили ее авторское право, не могли остаться без внимания. Следом за Поляковой свой ответ певице дала Матвиенко.

На своей странице в Instagram Тоня заявила, что сначала не хотела ничего писать по этом поводу, но все же решилась высказаться для баланса мнений.

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Певица рассказала, что ее история исполнения песни "Коханий" началась после участия в вокальном шоу, где Матвиенко запомнили именно благодаря яркому исполнению композиции.

По завершению "Голосу" я начала ассоциироваться с песней, поэтому захотела ее исполнять и дальше. Уже во время записи альбома я обратилась к Оксане Билозир с запросом, может ли песня попасть в пластинку. На запрос получила отрицательный ответ, однако получила разрешение на использование песни во время выступлений, – рассказала Тоня.

После чего Матвиенко стала исполнять эту песню преимущественно на концертах для украинских военных. Певицу часто просили исполнить "Коханий" во время поездок на Донбасс, в зону АТО. Однако Матвиенко удивлена, почему же Билозир вспомнила об этом только сейчас.

Сейчас мне досадно и неприятно, что Оксана забыла о своем разрешении исполнять мне упомянутое музыкальное произведение. За 11 лет с момента, когда я спела впервые песню "Коханий", Оксана вспомнила об этом именно сейчас. Почему во время совместных неоднократных встреч за кулисами ни разу не сказала о своем недовольстве? Почему это произошло именно во время войны? – возмутилась Матвиенко.

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Напомним, ранее мама Кузьмы Скрябина обвинила лейбл в похищении авторских прав на творчество музыканта.