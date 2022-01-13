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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Мексика, Занзибар и США: сколько стоит отдых украинских звезд за границей?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 января, 16:59
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Конец новогодних корпоративов, съемок и вечеринок дает возможность звездам украинской эстрады отправиться в путешествие в теплые страны, подальше от морозного Киева
Сколько стоит отдых украинских знаменитостей
Сколько стоит отдых украинских знаменитостей / Фото: Instagram

Пока украинские селебритис постят в своих Instagram-аккаунтах заманчивые фотографии с отдыха в экзотических странах, мы решили разобраться, в какою сумму звездам обходится их уикенд.

Злата Огневич – Занзибар

Холостячка решила включить режим перезагрузки и отправиться на одиночный отдых в Занзибар. В это время года в Занзибаре начинает короткий сухой сезон, поэтому цены на отдых немного выше. Да и о новогодних каникулах не стоит забывать.

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Так, вместе с перелетом и питанием стоимость отеля, в котором остановилась Огневич, около 50 тысяч гривен на 7 дней. Такую информацию предоставляет туристическое агенство, где певица заказывала отдых.

Кроме того, Злата решила отправиться в Танзанию на трехдневное сафари. Такое приключение, судя по расценкам в Сети, обошлось певице примерно в $1050 (~ 29 тыс. грн).

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Анатолий Анатолич – США

Ведущий телеканала "Украина" вместе с женой и тремя детьми отдыхает в США. Сначала звездное семейство остановилось в городе Форт-Лодердейл. Там, по словам Анатолия Анатолича, он впервые увидел океан.

По информации сайта для бронирования, снять номер в отеле на 9 ночей для семьи с тремя детьми можно от 38 тысяч гривен и дороже.

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Затем телеведущий отправился во Флориду а после – в Майами. Стоить отметить, что цены на жилье в этом районе довольно высокие.

Так, например стоимость отеля на 3 звезды в Майами для семьи из 5 человек может обойтись от 37 тысяч гривен и выше, в зависимости от вашего бюджета. Стоимость апартаментов в Майами будет примерно в том же ценовом диапазоне.

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Потап и Настя Каменских – Мексика

Звездная пара решила провести свой отдых под палящим солнцем Мексики. Для отдыха Потап и Настя выбрали Тулум, где уже не раз отдыхали до этого. Певица уже успела сделать серию пикантных снимков на пляже.

В каком именно отеле отдыхают супруги они не афишируют. Но, если верить Booking, забронировать апартаменты или же номер в хорошем отеле на недельку можно от 20 тысяч гривен на двоих.

Также стоит учесть перелет до Тулума. В экономклассе расценки на перелет туда и назад для одного пассажира обойдется в приличную сумму – от 25 тысяч гривен, в зависимости от авиакомпании.

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес – Мексика

Видимо, по совету продюсера, Дорофеева и Дантес тоже решили провести горячие каникулы в Тулуме. В своим Instagram певица призналась, что отдыхать на мексиканское побережье приехала впервые.

Судя по фото Нади в социальных сетях, пара решила выбрать для отдыха отель.

Если забронировать номер с завтраком в этом отеле сегодня, на 5 ночей для двоих взрослых, сумма брони будет от 25 тысяч гривен.

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Добавим к этому выше названную сумму перелета до Тулума из Киева, а также кафе, рестораны и прочие развлечения.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – Таиланд

Семья телеведущих вместе с сыном решили отдохнуть подальше от суеты и отправились на тропический остров. Супруги остановились в Пхукете.

На побережье океана в Пхукете расположено большое количество отелей. Каждый может найти для себя подходящий вариант. Например, номер для двоих взрослых с маленьким ребенком может обойтись от 25 тысяч гривен в одном отеле, и от 58 тысяч в другом.

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Цены на авиабилеты в экномклассе для взрослых и ребенка будут стоить в районе 80 тысяч гривен и выше, по состоянию на сегодняшний день. Естественно, ранее бронирование может стоить гораздо дешевле.

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Вот так звезды украинской эстрады и телевидения проводят свои зимние каникулы. Дорого или нет? Каждый, пожалуй, должен решать сам.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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