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MELOVIN'a обвиняют в попытке пропиариться: Человек хочет, чтобы о нем говорили

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
2 октября, 15:24
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Вчера певец заявил, что его клип "Таємний знак" не попал в ротацию украинского телеканала из-за скандала с поцелуем на Atlas Weekend, который вырезали из трансляции. Глава музканала прокомментировал ситуацию
Сергей Перцев прокомментировал скандальное заявление MELOVIN'a
Сергей Перцев прокомментировал скандальное заявление MELOVIN'a / Фото: karabas.live, instagram.com/melovin_official

Меловин в своем посте не только высказался о ротации своей видеоработы, но также обвинил телеканал в буллинге и унижениях, но добавил, что справится с ситуацией:

Я прошел с вашим телеканалом долгую историю открытого буллинга, открытых оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала! И это дерьмо я тоже пройду. У меня есть галоши, я всегда ношу их с собой, так как знаю, в какой среде приходится находиться стоя на вахте искусства.

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Глава телеканалов М1 и М2 Сергей Перецев говорит, что претензии MELOVIN'a ему не понятны.

Честно говоря, я вообще не понимаю. Это какая-то дикая история абсолютно. Знаете, я даже не знаю, как это комментировать. Как по мне, это просто какие-то крики непонятно о чем, – сказал Перцев в комментарию "Обозревателю".

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Он добавил, что Меловин написал злобный пост, чтобы похайпить и лишний раз обратить на себя внимание. Руководство телеканала также попросит у Мела объяснений:

Мы зададим вопрос его промо-службе, что это за пост и почему это так произошло, но пока для меня это очередной метод пиара. Человек хочет, чтобы о нем поговорили, – подытожил Сергей Перцев.

Смотрите интервью с MELOVIN для "Зіркового шляху":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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