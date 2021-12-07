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MELOVIN не против выступать в России, но боится стать изгоем в Украине

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
7 декабря, 14:23
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Украинский певец MELOVIN в новом интервью рассказал о своих российских поклонниках и о позиции касаемо выступлений в России
MELOVIN рассказал о концертах в России
MELOVIN рассказал о концертах в России / Фото: instagram.com/melovin_official

Певец MELOVIN, который недавно рассказал о своем заработке в Instagram, возмущен, как в Украине реагируют на выступления наших артистов в России.

Я же не из тех, кто тебе скажет: "Музыка вне политики". Я, конечно, понимаю это все. Но расстраивает факт, что к нам российским артистам ездить с концертами можно, а украинским артистам (в Россию) нельзя – позор, "ганьба". Хотя при этом наши артисты, выезжая туда, везут деньги сюда. Они начинают кормить команды, все – сюда, – сказал певец в интервью "Украинской правде".

MELOVIN
MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

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Сам MELOVIN признается, у него много поклонников в России. Если бы он решился дать там концерт, спокойно бы собрал зал.

Хотел бы, конечно, поехать там выступить, у меня там много фанов. Реально очень много. Я понимаю, что могу там собрать зал. Конечно, жду какого-то момента, когда что-то решится на этой, блин, планете и будет что-то нормальное. Потому что бесит. Реально бесит, – отметил артист.

MELOVIN
MELOVIN / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Не решается на концерты в России, потому что боится реакции украинцев.

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Стремно. Потому что у меня есть родители. Ты же понимаешь, что сразу станешь таким антигероем в Украине, и это стремно – не смочь приехать в родную страну, где тебя считают просто изгоем. И у меня внутри борется желание стать масштабнее в других странах, где тебя понимают по твоему языку, и при этом вернуться и быть изгоем в своей стране, – признался MELOVIN.

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Элина Пелешенко
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