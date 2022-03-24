MELOVIN не узнать! Певец решился на кардинальные изменения в жизни (видео)

Таким популярного украинского артиста вы еще не видели

MELOVIN сменил имидж / Фото: instagram.com/melovin_official

Еще несколько дней назад MELOVIN пел гимн на Львовском вокзале, поддерживая всех, кто вынужден покидать дом из-за войны. На публике он появился в своем стиле, к которому уже привыкли его фанаты.

Поклонники даже и не догадывались, что вскоре их кумир устроит неожиданный сюрприз – MELOVIN кардинально изменил имидж! И так... певец побрился наголо.

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Скриншот Instastories

Как объяснил сам артист, без волос ему гораздо лучше.

Слава Украины за ВСУ. P.S Меловинаторы, все гуд! На сегодняшний день, без прически мне гораздо удобнее, другие приоритеты, – написал Меловин в Instagram.

Одни фанаты в шоке, другие – в восторге и советуют артисту отрастить "козацький оселедець":

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Какой череп ровный.

Вот это я понимаю, экономия на шампуне.

Тебе реально идет.

На одного известного лысого человека страны больше.

Мужественный красавец, украинский казак. Мэл, у тебя еще не было "козацького оселедеця".

Скриншот Instagram

В общем, Меловин не боится экспериментировать. Как мы помним, у него были светлые волосы, потом – черные, выпрямленные и вьющиеся, а теперь он и вовсе лысый. По всей вероятности, на этом артист не остановится.

Напомним, ранее MELOVIN выпустил песню для поддержания боевого духа украинцев – "Не зволікай".

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