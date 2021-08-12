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MELOVIN о реакции родителей на его каминг-аут: Они больше переживали за меня

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
12 августа, 17:12
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В начале июля на популярном музыкальном фестивале в Киеве MELOVIN решил раскрыть свою сексуальную ориентацию и прямо на сцене поцеловал парня, а затем девушку
MELOVIN рассказал о реакции родителей на его каминг-аут
MELOVIN рассказал о реакции родителей на его каминг-аут / Фото: instagram.com/melovin_official

Спустя месяц MELOVIN, который ранее признался, что осознал свою ориентацию в 13 лет, рассказал, как его семья восприняла происшедшее. По словам артиста, родители больше переживали о его реакции, а также реакции окружающих на происшедшее. Но сейчас певец относится к этому проще и не боится ничего.

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Об этом MELOVIN рассказал в новом выпуске на YouTube-канале DOROTYE.

Абсолютно нормально [отреагировали]. Они больше переживали за меня, очень сильно, какая будет реакция. Возможно, даже переживали за себя, как будут близкие друзья спрашивать. Я говорю, ну, слушайте, спросят вас, что это такое ваш сын устроил, а я говорю, ответьте: "Ну спросите его. Может он вам в директ ответит". Я не отвечу, – сказал певец.

Артист добавил, что после каминг-аута избавился от страха того, что его переписку с парнем или с девушкой могут разместить в Сети. В целом MELOVIN ощущает себя счастливым.

Я впервые познакомился с самим собой по-настоящему. Это момент, когда ты принимаешь себя таким, какой ты есть, принимаешь все свои, для кого-то, казалось бы, недостатки, – поделился MELOVIN.

Напомним, что MELOVIN во время выступления на фестивале Atlas Weekendрешил поддержать представителей ЛГБТ и прямо на сцене сначала поцеловал девушку, затем парня, а в конце достал флаг ЛГБТ.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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