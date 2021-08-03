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MELOVIN осознал свою ориентацию в 13 лет – признание певца

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
3 августа, 07:53
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После того, как MELOVIN публично заявил о своей ориентации, артист продолжает делиться новыми откровениями
MELOVIN впервые влюбился в парня в 13 лет
MELOVIN впервые влюбился в парня в 13 лет / Фото: instagram.com/melovin_official

В том, что он бисексуал, MELOVIN признался в начале июля на сцене Atlas Weekend. Тогда этот момент вызвал разную реакцию у публики. Некоторые признание певца посчитали пиар-компанией, что возмутило артиста. MELOVIN решил рассказать в Instagram, как осознал свою ориентацию.

По словам артиста – это произошло в подростковом возрасте.

Я осознал свою ориентацию в 13 лет! В далеком по уже нынешним меркам 2011 году. О да, я очень хорошо помню день, когда я понял, что чувствую нечто другое, что ранее никогда не чувствовал, – поделился певец.

Он отметил, его не окружала пропаганда, о которой сейчас многие так активно говорят: разговоров об ЛГБТ и фильмов с подобным подтекстом не было. Рос певец в полноценной семье и ориентация вовсе не связана с воспитанием.

Меня воспитывали настоящим мужчиной, который всегда уступит место женщине, подаст руку, не обидит словом, подумает, прежде, чем что-то сказать. Для меня именно это показатель мужчины, а не болтающийся орган между ног, – рассказал певец

MELOVIN рассказал о своей ориентации
MELOVIN рассказал о своей ориентации / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN влюбился в парня, с которым познакомился в ВКонтакте. Певец переписывался с новым знакомым. Именно тогда он осознал свою бисексуальность.

Спустя месяц я словил себя на мысли, что он мне нравится. Я испытывал такие же эмоции, которые испытывал и к своей школьной на то время любви! К той самой девочке с рыжими волосами и прекрасными веснушками! Вот прям один в один тот же спектр, начиная от бабочек в животе, заканчивая мыслями о человеке 24/7, – рассказал певец.

Артист не знал, что с ним происходит. С помощью Google поиска MELOVIN узнал о бисексуальности.

Оказывается, я не сошел с ума, и такие люди, как я, это, внимание! Один из вариантов нормы. Но общество, когда я взрослел, говорило мне иначе. Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно! Это же слишком отличается от того, что я вижу вокруг, – вспомнил свои воспоминания певец.

MELOVIN вспомнил, как впервые влюбился в парня
MELOVIN вспомнил, как впервые влюбился в парня / Фото: instagram.com/melovin_official

В школе, когда заходила речь об ЛГБТ, артист сталкивался с негативной реакция. Уже тогда MELOVIN отстаивал свою точку зрения.

Человек просто испытывает любовь к другому полу, нежели вы, и это у него с самого рождения. Это не выбор! Это не мода! Это не хайп! Это не против природы! – написал певец.

Как признался MELOVIN, некоторые его знакомые хотели бы быть по щелку пальцев стать гетеросексуалами, лишь бы избежать осуждения общества. Но певец считает, нужно бороться за свои права.

Я люблю людей, а не половые органы, чего искренне желаю и вам! А быть гомофобом в 21 век – позор! – написал певец.

Смотрите интервью с MELOVIN для "Зіркового шляху":

Ранее MELOVIN заявил об угрозах после признания в бисексуальности.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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