Melovin подарил Екатерине Кухар наручники: Вам с мужем понравится

В первом выпуске танцевального шоу певец вручил балерине коробку с настоящим сердцем, на этот раз его презент был менее шокирующим

Melovin подарил Екатерине Кухар наручники / Фото: YouTube

Melovin продолжает удивлять публику. Минувшим вечером артист не только признался, что был влюблен в участника украинской группы, но и принес для Екатерины Кухар красную коробку с сюрпризом.

Мне очень хочется подарить этот подарок, потому что вам с вашим мужем он очень понравится, – обратился к приме-балерине Мел.

Судья "Танців з зірками" не хотела открывать коробку и за нее это сделал ведущий Юрий Горбунов. Внутри оказались наручники с черным пухом.

Реклама

Смотрите, как это было:

Екатерина Кухар ответила певцу, что, по ее мнению, за своей эпатажностью Melovin прячет нежелание совершенствоваться в танцах и лень, а также посоветовала ему больше тренироваться.

Реклама

Ранее Константин Бочаров (настоящее имя Melovin) признался, что все его выходки помогают справиться со стрессом, и чтобы не быть испуганным, он предпочитает пугать первым.

MELOVIN подарил Екатерине Кухар настоящее сердце / Фото: Скриншот из видео

Исходя из того, что уже два эфира подряд артист шокирует Екатерину Кухар, именно ее он боится больше всех на проекте.

Реклама

Прошлым вечером во втором выпуске "Танців з зірками" было много признаний и неожиданных поворотов. Так, проект покинула не только первая пара, но и одна из участниц – Анастасия Оруджова. Вместо нее танцевать будет ее подруга и актриса Александра Машлятина .

Еще новости по теме: