Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Топ фильмов Украины

Победители MTV VMA

Роман MELOVIN'a

Кино в Венеции

Концерт Барских

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Melovin подарил Екатерине Кухар наручники: Вам с мужем понравится

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 10:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В первом выпуске танцевального шоу певец вручил балерине коробку с настоящим сердцем, на этот раз его презент был менее шокирующим
Melovin подарил Екатерине Кухар наручники
Melovin подарил Екатерине Кухар наручники / Фото: YouTube

Melovin продолжает удивлять публику. Минувшим вечером артист не только признался, что был влюблен в участника украинской группы, но и принес для Екатерины Кухар красную коробку с сюрпризом.

Мне очень хочется подарить этот подарок, потому что вам с вашим мужем он очень понравится, – обратился к приме-балерине Мел.

Судья "Танців з зірками" не хотела открывать коробку и за нее это сделал ведущий Юрий Горбунов. Внутри оказались наручники с черным пухом.

Реклама

Смотрите, как это было:

Екатерина Кухар ответила певцу, что, по ее мнению, за своей эпатажностью Melovin прячет нежелание совершенствоваться в танцах и лень, а также посоветовала ему больше тренироваться.

Реклама

Ранее Константин Бочаров (настоящее имя Melovin) признался, что все его выходки помогают справиться со стрессом, и чтобы не быть испуганным, он предпочитает пугать первым.

MELOVIN подарил Екатерине Кухар настоящее сердце
MELOVIN подарил Екатерине Кухар настоящее сердце / Фото: Скриншот из видео

Исходя из того, что уже два эфира подряд артист шокирует Екатерину Кухар, именно ее он боится больше всех на проекте.

Реклама

Прошлым вечером во втором выпуске "Танців з зірками" было много признаний и неожиданных поворотов. Так, проект покинула не только первая пара, но и одна из участниц – Анастасия Оруджова. Вместо нее танцевать будет ее подруга и актриса Александра Машлятина .

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль
Украинская премьера. "Носорог" Олега Сенцова
Как прошел показ
Все обсуждают
Концерт Макса Барских в Киеве
Что там было?
Бен Аффлек и Джей Ло на красной дорожке в Венеции
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять