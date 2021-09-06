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MELOVIN подарил Екатерине Кухар сердце в пакете (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 12:13
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Певец признался, что эпатажные выходки помогают ему справиться со стрессом и чтобы не быть испуганным, он предпочитает пугать первым
MELOVIN подарил Екатерине Кухар настоящее сердце
MELOVIN подарил Екатерине Кухар настоящее сердце / Фото: Скриншот из видео

На шоу "Танці з зірками" многие ждут от Меловина неожиданных сюрпризов. Первый он продемонстрировал минувшим вечером, когда преподнес звездной судье Екатерине Кухар красную коробку. Открыв ее прима-балерина ужаснулась – внутри было сердце.

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Напомним, что ранее создатели гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" показали нового персонажа – белого Тигра.

Шокированная Кухар показала мертвый орган, завернутый в пакет с бантом, публике, а MELOVIN лишь усмехнулся.

Смотрите, как это было:

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К слову, Екатерина Кухар боялась открыть коробку и попросила Юрия Горбунова помочь ей.

Когда я говорил, что это мое сердце, я не шутил – сказал MELOVIN.

Певец MELOVIN на шоу "Танці з зірками" / Скриншот из видео

Ранее в интервью артист сказал, что эпатаж – это его защитный механизм. Чтобы не быть напуганным, Меловин предпочитает пугать первым.

Я не то что бы знаю, что такое буллинг, я жил в буллинге с начала средней школы. В то время у меня не было поддержки, – признался певец.

В первом выпуске шоу Мел и его партнерша Лиза Русина показали экспериментальный танец. Судьи Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский оценили его в 13 баллов. Как прошел выпуск, мы рассказывали здесь.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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