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MELOVIN показал свой Instagram: сколько стоит реклама и фотошопит ли он снимки

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
21 октября, 15:51
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Украинский исполнитель MELOVIN рассказал, как отвечает на хейт в сети, почему редко что-то рекламирует на странице в Instagram и за что может заблокировать своих подписчиков
Меловин называет себя зависимым от социальных сетей
Меловин называет себя зависимым от социальных сетей / Фото: Инстаграм

На страницу MELOVIN в Instagram подписано более 237 000 пользователей. Известный исполнитель, который недавно сделал новую татуировку в честь мамы, признается, что у него настоящая зависимость от социальных сетей – в среднем он проводит по четыре часа в день просматривая разные ресурсы мировой паутины. После насыщенных трудовых будней вечерами он любит посидеть в интернете, когда такая возможность пропадает – это удар для музыканта:

Вчера я забыл свой зарядное устройство в машине. Такое бывает очень редко, и я не понимал, как мне уснуть без просмотров какой-то ленты или посмотреть сериал, немного потупить за весь день хотя бы вечером, – рассказывает MELOVIN.

Фото: Instagram MELOVIN

А вот выкладывать новые публикации певец не спешит – сейчас на его странице всего 370 постов. Исполнитель зачастую постит концертные снимки и фотографии с друзьями. А что насчет фотошопа?

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Все страдают фотошопом и я тоже. Когда лицо заплыло, потому что нет времени корректировать свой рацион, ведь ты после работы заваливаешься домой, ты ничего не ел, зато на ночь ты съедаешь всю вселенную еды. Всегда обрабатываю перед тем как закинуть. Вот когда я себе нравлюсь – просто фильтрики или даже без фильтра, а если не нравлюсь – начинаю манипуляции, – признается артист.

Фото: Instagram MELOVIN

Также музыкант обожает общаться со своими хейтерами:

Меня это очень радует. Когда у тебя нет настроения, пишет тебе какой-то хейтер и я иногда отвечаю или просто шлю на три буквы. Я понимаю, что со стороны фанов это не делает меня умнее, мудрее, но я не собираюсь корчить из себя невесть что, – делится MELOVIN.

Обидчикам он старается отвечать остроумно:

Один человек написал, что это все цирк и мне это все не подходит, все эти образы. Ну я написал: "Чувак, но ты находишься в моем цирке, сидишь на первом ряду и смотришь мое шоу. Поэтому твоя задача – сиди, следи и продолжай смотреть мое Шапито", – говорит исполнитель.

А вот рекламодатели редко обращаются к MELOVIN, потому что их пугает высокий рекламный ценник – 20 000 долларов.

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Это рекламная компания. Мне неинтересно делать пост. Кто-то мне говорил, что это много. Так не надо. Я вам сколько – ваша очередь говорить да или нет. Цена большая, ведь я не люблю рекламу, – рассказывает певец.

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Марина Григоренко
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