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MELOVIN признался, что первый секс у него был в прошлом году

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
26 сентября, 21:59
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Певец, который совершил каминг-аут этим летом, говорит, что для него важны чувства, а свободные отношения его вовсе не интересуют
MELOVIN рассказал о своем первом сексе
MELOVIN рассказал о своем первом сексе / Фото: instagram.com/melovin_official

Интимная связь у Мела, который недавно получил награду за каминг-аут, была впервые в возрасте 23 лет, в 2020 году. Об этом он рассказал в четвертом выпуске шоу "Танці з зірками-2021".

По словам артиста, он был влюблен и чувствовал это в ответ.

С кем угодно я не хотел, мне не нравятся свободные отношения просто ради секса. Я чувствовал любовь, а это совершенно разные вещи. Когда ты не комплексуешь и доверяешь партнеру, – сказал Меловин.

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Смотрите отрывок из интервью Меловина:

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В начале июля украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве решил поддержать представителей ЛГБТ и прямо на сцене сначала поцеловал девушку, затем парня, а после достал флаг ЛГБТ.

Для меня не имеет значения, цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу, – заявил MELOVIN.

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MELOVIN называет себя бисексуалом – ему одинаково нравятся как девушки, так и парни. Аудитория поддерживает Костю и с огромной радостью восприняла его каминг-аут на фестивале.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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