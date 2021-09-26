MELOVIN признался, что первый секс у него был в прошлом году

Певец, который совершил каминг-аут этим летом, говорит, что для него важны чувства, а свободные отношения его вовсе не интересуют

MELOVIN рассказал о своем первом сексе / Фото: instagram.com/melovin_official

Интимная связь у Мела, который недавно получил награду за каминг-аут, была впервые в возрасте 23 лет, в 2020 году. Об этом он рассказал в четвертом выпуске шоу "Танці з зірками-2021".

По словам артиста, он был влюблен и чувствовал это в ответ.

С кем угодно я не хотел, мне не нравятся свободные отношения просто ради секса. Я чувствовал любовь, а это совершенно разные вещи. Когда ты не комплексуешь и доверяешь партнеру, – сказал Меловин.

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Смотрите отрывок из интервью Меловина:

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В начале июля украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве решил поддержать представителей ЛГБТ и прямо на сцене сначала поцеловал девушку, затем парня, а после достал флаг ЛГБТ.

Для меня не имеет значения, цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу, – заявил MELOVIN.

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MELOVIN называет себя бисексуалом – ему одинаково нравятся как девушки, так и парни. Аудитория поддерживает Костю и с огромной радостью восприняла его каминг-аут на фестивале.

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