MELOVIN признался, что первый секс у него был в прошлом году

Интимная связь у Мела, который недавно получил награду за каминг-аут, была впервые в возрасте 23 лет, в 2020 году. Об этом он рассказал в четвертом выпуске шоу "Танці з зірками-2021".
По словам артиста, он был влюблен и чувствовал это в ответ.
С кем угодно я не хотел, мне не нравятся свободные отношения просто ради секса. Я чувствовал любовь, а это совершенно разные вещи. Когда ты не комплексуешь и доверяешь партнеру, – сказал Меловин.
Смотрите отрывок из интервью Меловина:
В начале июля украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве решил поддержать представителей ЛГБТ и прямо на сцене сначала поцеловал девушку, затем парня, а после достал флаг ЛГБТ.
Для меня не имеет значения, цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу, – заявил MELOVIN.
MELOVIN называет себя бисексуалом – ему одинаково нравятся как девушки, так и парни. Аудитория поддерживает Костю и с огромной радостью восприняла его каминг-аут на фестивале.
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