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MELOVIN резко осудил Наталью Могилевскую из-за языка: Наташа, что ты пила?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 17:42
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Певец MELOVIN в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" прокомментировал скандальные высказывания Натальи Могилевской по поводу языка и признался, что за время войны стал русофобом
Меловин резко высказался о Могилевской
Меловин резко высказался о Могилевской / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

MELOVIN родился в Одессе и привык общаться с родными и друзьями на русском. Но говорит, что очень хочет выучить украинский язык идеально – говорить без ошибок и русизмов. Его действительно удивляет тот факт, что некоторые украинцы до сих пор не понимают, насколько важно сейчас отказаться от русского языка.

В интервью программе "Зірковий шлях" музыкант осудил свою коллегу Наталью Могилевскую после того, как она предложила сделать в Украине несколько официальных языков.

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Зачем столько людей у ​​нас умирают за свой язык, за свою землю, за свои границы? А язык – это большая граница Украины. Давай пофантазируем: сидим мы с тобой во Франции, мы такие французы. Вот скажи мне, ты хочешь, чтобы у нас был язык еще какой-то другой, и чтобы он был официальный, как говорила Наталья Могилевская? Ну это же вообще п**дец. Я не знаю, как это можно перекрутить в голове, чтобы озвучить вообще во время войны. И не только во время войны мнение о том, что в Украине должен быть второй государственный язык. Язык агрессора, напавшего на нашу страну. Наташа, что ты пила? – заявил MELOVIN.

Певец признается, что после нападения РФ на нашу страну, как и многие украинцы, он стал агрессивно и враждебно настроен к русскому. Например, после приезда во Львов музыкант стал по-другому воспринимать людей, которые там говорят на русском.

У меня нет к ним никаких претензий, они украинцы, они все собратья. Но когда я слышал русский язык, мне становилось страшно, страшно, ужасно внутри. Потому что это как триггер подсознания: тот, кто сейчас убивает моих коллег, друзей, людей на передовой – это Московия, на русском языке. И теперь я совсем не понимаю фразы "какая разница, на каком языке говорит". Большая разница!– сказал артист.

Ранее Анатолий Анатолич призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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