MELOVIN резко осудил Наталью Могилевскую из-за языка: Наташа, что ты пила?

MELOVIN родился в Одессе и привык общаться с родными и друзьями на русском. Но говорит, что очень хочет выучить украинский язык идеально – говорить без ошибок и русизмов. Его действительно удивляет тот факт, что некоторые украинцы до сих пор не понимают, насколько важно сейчас отказаться от русского языка.
В интервью программе "Зірковий шлях" музыкант осудил свою коллегу Наталью Могилевскую после того, как она предложила сделать в Украине несколько официальных языков.
Зачем столько людей у нас умирают за свой язык, за свою землю, за свои границы? А язык – это большая граница Украины. Давай пофантазируем: сидим мы с тобой во Франции, мы такие французы. Вот скажи мне, ты хочешь, чтобы у нас был язык еще какой-то другой, и чтобы он был официальный, как говорила Наталья Могилевская? Ну это же вообще п**дец. Я не знаю, как это можно перекрутить в голове, чтобы озвучить вообще во время войны. И не только во время войны мнение о том, что в Украине должен быть второй государственный язык. Язык агрессора, напавшего на нашу страну. Наташа, что ты пила? – заявил MELOVIN.
Певец признается, что после нападения РФ на нашу страну, как и многие украинцы, он стал агрессивно и враждебно настроен к русскому. Например, после приезда во Львов музыкант стал по-другому воспринимать людей, которые там говорят на русском.
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У меня нет к ним никаких претензий, они украинцы, они все собратья. Но когда я слышал русский язык, мне становилось страшно, страшно, ужасно внутри. Потому что это как триггер подсознания: тот, кто сейчас убивает моих коллег, друзей, людей на передовой – это Московия, на русском языке. И теперь я совсем не понимаю фразы "какая разница, на каком языке говорит". Большая разница!– сказал артист.
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