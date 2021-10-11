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MELOVIN сделал новую татуировку в честь мамы. Ее реакция удивила (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 октября, 09:08
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Певец рассказал, что мама была первым человеком, который принял его таким какой он есть. Она поддержала сына в момент его признания в нетрадиционной сексуальной ориентации
Меловин посвятил новое тату своей маме
Меловин посвятил новое тату своей маме / Фото: YouTube

Мел, которого только и обвиняют в попытках пропиариться, вспомнил, как однажды пришел к маме и сказал, что одинаково любит и парней, и девушек.

На что женщина обняла его и сказала: "Ты для меня был, есть и будешь одним единственным сыном. Не важно, это все не важно".

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Артист был очень счастлив от того, что его принял самый близкий и родной человек.

После этого я не боюсь ничего, – заявил MELOVIN.

В шестом эфире шоу "Танці з зірками" певец рассказал, что хочет сделать маме сюрприз. Он попросил ее написать на листе фразу "Я с тобой", а затем перенес это на свою кожу.

Мама Меловина узнала о новой татуировке в прямом эфире. И хотя ведущему Юрию Горбунову женщина призналась, что не очень любит тату, радость от сюрприза не скрывала.

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Смотрите, как все было, в видео:

Вчерашний выпуск "Танців з зірками" был посвящен кумирам. Для почти всех участников проекта такими людьми оказались их близкие и родные.

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Модерн Меловин представил в необычном для публике образе – он вышел на паркет не в эпатажном амплуа, а таким, какой он есть всегда. Певец и его партнерша Лиза Русина за свой танец получили 31 балл.

Как прошел шестой выпуск танцев и кто покинул проект – мы рассказывали здесь.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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