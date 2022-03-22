MELOVIN спел гимн на Львовском вокзале, поддерживая всех, кто вынужден покидать дома из-за войны

Популярный украинский артист сейчас использует свой талант, чтобы морально поддерживать всех, кто оказался в непростой ситуации

MELOVIN исполнил гимн Украины / Фото: instagram.com/melovin_official

Прямо сейчас миллионы украинцев вынуждены покидать свои дома из-за российского вторжения, спасая себя и родных под бомбежкой и выстрелами в спину от оккупантов. Мы очень верим в наших защитников, но также в такое непростое время нам всем очень нужна поддержка. Поддержать соотечественников своей музыкой решил музыкант MELOVIN.

Популярный артист, недавно выпустивший мотивирующую песню "Не зволікай", сейчас находится во Львовской области. Об этом он рассказывал в новом интервью. MELOVIN признавался, что старается всячески помогать информационно и материально, а вчера выступил на центральном железнодорожном вокзале, чтобы поддержать вынужденных беженцев своим голосом.

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В инстаграм MELOVIN поделился отрывком выступления, где он исполняет гимн Украины.

Верим, что чувственное исполнение гимна – самой родной для всех украинцев композиции – станет той необходимой всем ободряющей ноткой.

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К слову, ранее Святослав Вакарчук дал концерт у Львовского вокзала.

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