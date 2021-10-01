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MELOVIN заявил, что музыкальный канал игнорирует его клип из-за каминг-аута

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
1 октября, 09:08
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По словам певца, видеоработа "Таємний знак" не попала в ротацию украинского телеканала из-за скандала с поцелуем на Atlas Weekend, который вырезали из трансляции
Новый клип MELOVIN игнорирует музыкальный телеканал
Новый клип MELOVIN игнорирует музыкальный телеканал / Фото: YouTube

Мел, у которого первый секс был в прошлом году, написал в посте в Instagram, что, к сожалению его фанатов, они не смогут увидеть новый клип на одном из популярных украинских телеканалов – его просто не покажут.

Кроме того, его другие видео тоже убрали из ротации. Похоже, назревает новый скандал.

Причина предельно ясна для моей команды и меня лично. После неловкой и, конечно же, "случайной" ситуации с отсутствием в трансляции части моего перфоманса на Atlas Weekend и каминг-аута на главной сцене, это решение было очень предсказуемым, считает Меловин.

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Он напомнил, что летом представители М1 заявили, что менеджмент MELOVIN попросту не предупредил режиссеров о запланированной части шоу. Но это не так, подчеркивает артист:

Мы предварительно прописали тайм-код финального момента и проговорили это заблаговременно! Поэтому и данное решение не брать мою новую видео работу, убирать клипы из ротаций, все это лишь в очередной раз подчеркивает вашу позицию.

Меловин в своем посте также обвинил телеканал в буллинге и унижениях, сказал, что справится с ситуацией:

Я прошел с вашим телеканалом долгую историю открытого буллинга, открытых оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала! И это дерьмо я тоже пройду. У меня есть галоши, я всегда ношу их с собой, так как знаю в какой среде приходится находиться стоя на вахте искусства.

Что за каминг-аут?

В июле на фестивале Atlas Weekend во время своего выступления MELOVIN поцеловался на сцене с девушкой и с парнем. Позднее он признался в своей бисексуальности, а канал М1 захейтил за то, что последний вырезал из своего эфира поцелуи на сцене.

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Вскоре директор канала Сергей Перцев заявил, что поцелуй артиста не вырезали, а просто перфоманс заранее не утвердили с режиссером.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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