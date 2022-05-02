"Меня записали в предатели родины": София Стужук наконец-то признала, что Россия бомбит Украину

Украинская блогерша-миллионница пообещала активнее говорить о зверствах путинской армии в Украине

София Стужук публично высказалась о войне на родине / Фото: Pinterest, instagram.com/sofia_stuzhuk/

Пока другие звезды украинского шоубиза активно борются с рашистами на информационном фронте, София Стужук очень осторожно вспоминала о нападении России, хоть и не скрывала страха за жизнь детей и близких.

На 68-й день войны Стужук решила наконец-то выйти на связь в Instastories и публично заявить, что Россия напала на Украину и российские солдаты убивают невинных людей и бомбят города.

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Скриншот Instastories

Ни для кого не секрет, что в Украине уже более двух месяцев идет война. Россия напала на Украину. Обстреливают и бомбят мирные города, гибнут мирные жители, – сказала блогерша, добавив, что разрушили ее родной город Харьков и до сих пор атакуют Киев.

Звезда Instagram поделилась, что уехала с детьми к любимому в Ригу в первый день войны – 24 февраля. Вся дорога заняла у нее около четырех суток.

Скриншот Instastories

Стужук признается, что пыталась говорить о кровопролитии в Украине, но ее Instagram заблокировали на два месяца и только на днях разблокировали. Как добавила София, она до сих пор находится в "ужасном психологическом состоянии" и ей трудно было снова появляться в соцсети и говорить о войне.

Блогерша сказала, что не поддерживает никаких режимов. Она пообещала теперь освещать события на родине. А вот всех хейтеров Стужук послала вслед за русским военным кораблем.

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Скриншот Instastories

Меня записали чуть ли не в предатели родины. Я люблю свою страну. Я не молчала, пока была такая возможность. Затем эту возможность закрыли – заблокировали страницу. Я люблю свою страну. Я украинка, мои дети украинцы, и я искренне волнуюсь из-за того, что происходит в моей стране. И я все равно буду освещать, но без экстремизма, без этой безумной ненависти, просто показывая, что война действительно есть и, помогая настолько, насколько я могу это делать, – добавила Стужук.

Напомним, в Сети также критикуют коренную одесситку Регину Тодоренко, которая замалчивает войну в Украине ради карьер в РФ. Однако экс-коллега телеведущей Светлана Тарабарова никак не отважится освободить свою злобу на нее.