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Международный день объятий: ведущие канала "Украина" устроили душевный флешмоб

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 18:11
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Сегодня, 21 января, в мире отмечают Международный день объятий. Ведущие канала "Украина" поддержали интересную традицию и поделились фотографиями, где обнимают самых родных.
Флешмоб, в котором может поучаствовать каждый из нас
Флешмоб, в котором может поучаствовать каждый из нас / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

То, к чему стоит прислушаться и внедрить в свою жизнь. Праздник Международный день объятий способствует тому, чтобы стать ближе к родным и близким людям.

И по этому поводу Анна Панова в эту важную дату решила поделиться сокровенными мыслями:

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Анна Панова с мужем
Анна Панова с мужем / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Объятия – не только приятная, но и очень полезная вещь. И это не только об ощущении безопасности и снижении стресса! Вы знали, что когда вы обнимаетесь, организм становится более устойчивым к инфекциям? А еще выделяется гормон окситоцин, он уменьшает воспаление и способствует заживлению ран. Кроме того, объятия нормализуют давление. Сплошная польза! И меня лично очень трогает лайфхак для одиноких: оказывается, обнимать животных не менее полезно, чем людей! Также круто обнимать деревья. Это даже моя маленькая дочь знает.

Ведущий вечерних выпусков новостей "Сегодня" Максим Сикора убежден – объятия продлевают жизнь. Поэтому советует всем как можно быстрее обнять тех, кто рядом.

Максим Сикора с любимой
Максим Сикора с любимой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Люблю нежность и нежности люблю! Люблю обнимать своих, крепко-крепко, люблю трогать их, целовать. Люблю, когда меня обнимают. Обязательно утром, перед сном и каждый раз после разлуки (даже если это было всего несколько часов). Хоть на утренний эфир, но не выхожу из дома, пока не обниму своих. И после поздних ночных съемок, когда возвращаюсь и все уже спят, обязательно хотя бы легко обниму. Не боюсь показывать свои чувства, потому что жизнь на самом деле так коротка. Прямо сейчас пойдите – обнимите своего человека: дочь, сына, мужа или жену, родителей, друзей! Любите друг друга, цените и не бойтесь проявлять свои чувства! Это совсем нетрудно",

– отметила ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что может быть лучше, чем объятия ребенка? Лучше – когда двое детей обнимают с обеих сторон, – уверена телеведущая Марина Кухар.

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Международный день объятий придумали американские студенты, чтобы легально обниматься даже с чужими людьми. Сейчас с чужими людьми можно обниматься только после обмена ПЦР-тестами. Но даже это – небольшая цена за все плюсы объятий: стимулируется центральная нервная система, растет гемоглобин и даже иммунитет улучшается, – утверждают ученые. Я уж не говорю, что это очень приятный способ поделиться своим теплом в эти холодные и тревожные дни. Обнимайтесь!

– призывает Юлия Галушка.

Когда счастлив или, когда грустно, когда нужно поделиться приятным известием, или посоветоваться по важному делу – обнимитесь, и почувствуете невероятный подъем! Но точно это следует сделать именно сегодня, в Международный день объятий!

– уверен ведущий аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта.

Виталий Школьный на фото обнимает бабушку и советует всем чаще проявлять нежные чувства к своим родным. Как без слов выразить благодарность, любовь и уважение? Конечно, обняться!

Виталий Школьный с бабушкой
Виталий Школьный с бабушкой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Присоединяйтесь к флешмобу!

К слову, сегодня также отмечается День алкогольной независимости.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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