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Михаил Федоров: все, что вы хотели знать о биографии и личной жизни еще одного любимца украинок

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 17:07
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Сейчас звезды – не только представители шоу-бизнеса, но и те, кто дарит нам порцию спокойствия, позитива и веры в лучшее будущее, несмотря на все ужасы войны, которую Россия начала против Украины
Мы собрали интересные факты о личной жизни Михаила Федорова
Мы собрали интересные факты о личной жизни Михаила Федорова / Фото: Facebook Михаила Федорова

Мы продолжаем публиковать интересные факты о новых звездах в украинском обществе. После биографии Виталия Кима рассказываем вам о личной жизни Михаила Федорова, еще одного краша, о котором сейчас говорят все.

После нападения России на Украину наша жизнь изменилась до неузнаваемости. Теперь утро каждого украинца начинается не с просмотра инстаграмов звезд и публикаций вкусных завтраков, а с единой задачи – выжить. В этом всем нам помогают наши защитники, а также оперативная информация от политиков и чиновников, которые стоят на страже нашей государственности. Одним из тех, кто вдохновляет Украину и украинок в частности, в последнее время стал Михаил Федоров.

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Михаил Федоров
Михаил Федоров / Фото: Facebook Михаила Федорова

Михаил Федоров: биография

Михаил Федоров родился 21 января 1991 в Васильевке Запорожской области. Окончил факультет Социологии управления Запорожского университета. Также он окончил Высшую политическую школу, образовательную школу представителей НАТО в Украине, получал стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья.

Сейчас Михаил Федоров – украинский государственный деятель, политик, IT-предприниматель, основатель цифрового агентства. С 29 августа 2019 года – вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины. Федоров также – советник Офиса Президента в вопросах диджитализации.

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Михаил Федоров теперь не сходит со страниц газет
Михаил Федоров теперь не сходит со страниц газет / Фото: Facebook Михаила Федорова

Также он был народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа", но сложил свои полномочия в связи с переходом в Кабмин. С 19 марта 2021 года является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Именно Михаила Федорова и его команду стоит благодарить за сервис государственных услуг "Дія".

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Личная жизнь Михаила Федорова

Конечно же, украинок очень интересует личная жизнь Михаила Федорова. Но в этом плане поклонницам ловить нечего. Михаил Федоров счастливо женат с 2015 года. Свою супругу он, в отличие от других публичных людей, не скрывает.

Михаил Федоров с женой

Его вторую половинку зовут Анастасия, она также родом из Запорожья. Девушка окончила факультет иностранной филологии в Запорожском национальном университете.

Федоров с супругой часто позирует в фотосессиях

В 2017 году у пары родилась дочь, которую назвали Марией.

Семья Михаила Федорова
Семья Михаила Федорова / Фото: Facebook Михаила Федорова

Интересные факты

Издание Kyiv Post в 2019 году вписало имя Михаила Федорова в ТОП-лист молодых лидеров "30 under 30".

Михаил Федоров в 2020-м году также был включен в украинскую версию списка "Forbes 30 Under 30" как молодой визионер.

Михаил Федоров с командой, которая в предвыборном штабе Зеленского отвечала за digital-направление, победил в 7 номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards.

Имеет первый разряд по шахматам.

Также Федоров активно участвовал в конференциях по экологическим вопросам. И вместе с фондом USAID реализовал проект "Усиление IT-потенциала Запорожья".

Сейчас Федоров пользуется большой популярностью в Сети
Сейчас Федоров пользуется большой популярностью в Сети / Фото: Facebook Михаила Федорова

Также читайте о личной жизни Александра Скичко и Алексея Арестовича.

Мы верим в ВСУ и скорую победу!

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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