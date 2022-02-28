Михаил Заливако показал, во что превратился Харьков после жестких обстрелов оккупантами: жуткое видео

Сегодняшний день войны оказался очень трудным для Харькова. Оккупанты жестоко стреляли из "Градов" – погибли десятки мирных жителей! Об ужасной ситуации в городе заговорил главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако. Харьков – это его родной город.
В Instagram Заливако опубликовал ряд видео с жуткими кадрами обстрелянного Харькова. Михаил обвинил РФ во всех убийствах и разрухе, которые она принесла на нашу землю.
Пятый день так называемого "освобождения" от неонацистов и бандеровцев. Россия, пишу тебе и всем, кто в ней живет. Ты уже все сделала, ты откатила нам экономику и развитие на 10 лет назад как минимум. Ты унесла жизни сотни людей и тысячи своих молодых пацанов, которые даже не знали, куда едут, – написал Заливако.
Далее по теме
На видео видно, как российские военные цинично бомбят гражданских жителей и жилые дома! После таких обстрелов в Харькове много раненых и умерших. Но наши войска отстаивают Харьков и дают отпор захватчикам.
Путин обманул вас, нас и весь мир. Эта с*ка прячется за спины своих солдат и приказывает идти на смерть. Уходите отсюда, здесь нех*й вам делать! Ваш враг – это Путин!, – обратился Заливако к оккупантам.
Раньше мы писали:
- Камалия пожелала Путину "гореть в огне".
- Юрий Дудь вывел на чистую воду Путина и его соратников.
- Александра Зарицкая в слезах обратилась к гражданам России и Белоруссии.