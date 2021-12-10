Михаил Заливако трогательно поздравил Анну Богдан с 30-летием: Ты комета, у которой очень длинный хвост

Главный герой реалити "Холостяк-11" нежно поздравил свою любимую с днем рождения. Также он решил еще раз признаться ей в чувствах

Михаил Заливако трогательно обратился к Анне Богдан в честь ее 30-летия. / Фото: instagram.com/kanyeeebear

Михаил Заливако, который неожиданно станцевал с избранницей на паркете "Танців з зірками", посвятил Ани романтический пост в Instagram в честь ее 30-летия. Также он вспомнил "интересную" историю их знакомства.

Могу сказать, что мы все получаем то, чего очень хотим. И я знаю, что хотел и видел такого человека, как ты, рядом с собой. Ты очень крутая и сильная личность, как невероятная женщина. Мне очень нравится как ты безобразничаешь и смеешься со мной. И при этом ты нереально женственная и мудрая, – написал Заливако.

9 декабря Анне Богдан исполнилось 30 лет. / Фото: instagram.com/kanyeeebear

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Кроме этого, главный герой "Холостяка" пожелал любимой, чтобы "в ее жизни были счастье и радость и чтобы всегда была цель, как достижимая, так и нет".

Мечтай... мечтай как можно больше! Будь яркой и никогда не стой на месте. Ты комета, у которой очень длинный хвост (в твоем случае это ноги) мои любимые ноги, – добавил Михаил.

Также он пожелал Ане осуществления всего загаданного "и в обычные дни". В заключение Михаил признался Богдан в любви, написав: "Я тебя люблю".

Более того, бизнесмен выразил надежду, что этот день рождения будет лучше, чем предыдущий.

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Кстати, сопроводил он публикацию фото из финала реалити. Михаил отметил, что благодарен проекту, ведь там он встретил ту девушку, которую хотел видеть рядом с собой.

Сама же именинница опубликовала пост благодарности, в котором особое место уделило Михаилу.

Спасибо мой Мишка тебе, что ворвался в мою жизнь и делаешь меня счастливой. Мне очень нравится моя жизнь и с каждым годом становится все интереснее. Любите! Любовь – это самое главное, – заявила Богдан.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото: instagram.com/kanyeeebear

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Фолловеров растрогал пост Михаила. Также фаны отметили, что они с Аней – прекрасная пара:

Наверное, на пост-шоу он завтра попросит твоей руки?

Хорошо, что вы встретили друг друга.

Вы хорошая пара, счастье вам.

Такие душевные слова посвящают только любимым.

Фото: скриншот Instagram/kanyeeebear

Что известно о Михаиле Заливако и Анне Богдан

Главный герой проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан остались вместе после шоу. Они сразу же съехались и начали жить вместе.

Напомним, что в финале проекта перед Михаилом стоял выбор между Анной Богдан и Юлей Зайкой, которую вернули на реалити после того, как она ушла в девятом выпуске. Но бизнесмен выбрал все-таки Аню.

Хоть и в Сети были недовольны выбором Заливако, но Михаил с Аней до сих пор демонстрируют искренность своей любви и часто вместе появляются на разнообразных телешоу.