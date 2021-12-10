Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022

Трек The Hardkiss

Наряд Тринчер

Курьез с Сарой

Фотошоп Чеховой

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Михаил Заливако трогательно поздравил Анну Богдан с 30-летием: Ты комета, у которой очень длинный хвост

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 16:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главный герой реалити "Холостяк-11" нежно поздравил свою любимую с днем рождения. Также он решил еще раз признаться ей в чувствах
Михаил Заливако трогательно обратился к Анне Богдан в честь ее 30-летия.
Михаил Заливако трогательно обратился к Анне Богдан в честь ее 30-летия. / Фото: instagram.com/kanyeeebear

Михаил Заливако, который неожиданно станцевал с избранницей на паркете "Танців з зірками", посвятил Ани романтический пост в Instagram в честь ее 30-летия. Также он вспомнил "интересную" историю их знакомства.

Могу сказать, что мы все получаем то, чего очень хотим. И я знаю, что хотел и видел такого человека, как ты, рядом с собой. Ты очень крутая и сильная личность, как невероятная женщина. Мне очень нравится как ты безобразничаешь и смеешься со мной. И при этом ты нереально женственная и мудрая, – написал Заливако.

9 декабря Анне Богдан исполнилось 30 лет.
9 декабря Анне Богдан исполнилось 30 лет. / Фото: instagram.com/kanyeeebear

Реклама

Кроме этого, главный герой "Холостяка" пожелал любимой, чтобы "в ее жизни были счастье и радость и чтобы всегда была цель, как достижимая, так и нет".

Мечтай... мечтай как можно больше! Будь яркой и никогда не стой на месте. Ты комета, у которой очень длинный хвост (в твоем случае это ноги) мои любимые ноги, – добавил Михаил.

Также он пожелал Ане осуществления всего загаданного "и в обычные дни". В заключение Михаил признался Богдан в любви, написав: "Я тебя люблю".

Более того, бизнесмен выразил надежду, что этот день рождения будет лучше, чем предыдущий.

Реклама

Кстати, сопроводил он публикацию фото из финала реалити. Михаил отметил, что благодарен проекту, ведь там он встретил ту девушку, которую хотел видеть рядом с собой.

Сама же именинница опубликовала пост благодарности, в котором особое место уделило Михаилу.

Спасибо мой Мишка тебе, что ворвался в мою жизнь и делаешь меня счастливой. Мне очень нравится моя жизнь и с каждым годом становится все интереснее. Любите! Любовь – это самое главное, – заявила Богдан.

Михаил Заливако и Анна Богдан
Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото: instagram.com/kanyeeebear

Реклама

Фолловеров растрогал пост Михаила. Также фаны отметили, что они с Аней – прекрасная пара:

  • Наверное, на пост-шоу он завтра попросит твоей руки?
  • Хорошо, что вы встретили друг друга.
  • Вы хорошая пара, счастье вам.
  • Такие душевные слова посвящают только любимым.
Фото: скриншот Instagram/kanyeeebear

Что известно о Михаиле Заливако и Анне Богдан

Главный герой проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан остались вместе после шоу. Они сразу же съехались и начали жить вместе.

Напомним, что в финале проекта перед Михаилом стоял выбор между Анной Богдан и Юлей Зайкой, которую вернули на реалити после того, как она ушла в девятом выпуске. Но бизнесмен выбрал все-таки Аню.

Хоть и в Сети были недовольны выбором Заливако, но Михаил с Аней до сих пор демонстрируют искренность своей любви и часто вместе появляются на разнообразных телешоу.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять