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Михайлюк на связь не выходил: жена потерпевшего в ДТП с экс-Холостяком тяжело работает, чтобы спасти мужа

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 19:09
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Стали известны подробности нашумевшей аварии в центре Киева, в которой фигурирует имя участника 10-го сезона телешоу "Холостяк" Максима Михайлюка
Михайлюк до сих пор не связался с семьей пострадавшего в ДТП
Михайлюк до сих пор не связался с семьей пострадавшего в ДТП / Фото: пресс-служба СТБ, YouTube / Новини LIVE

Как сайту "Сегодня" сообщили в МВД, в ДТП, которое произошло 4 декабря на улице Бойчука в Печерском районе столицы, тяжело пострадал 42-летний Федор Медынский. Мужчина перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора.

В результате аварии пешеход получил серьезные травмы и переломы и был сразу же госпитализирован. Как оказалось, мужчина уже почти неделю находится в реанимации. Мы разыскали близких людей этого пешехода и выяснили детали трагической для них аварии.

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Гражданская жена Федора Анжела Шульга рассказала, что они с мужем работали в клининговой компании и в тот день занимались уборкой в спортивной школе на улице Бастионной.

У Феди закончились сигареты, он спросил у охранника как пройти к ближайшему ночному магазину и пошел за ними. Я продолжала убирать как вдруг прибежал охранник и сказал, что моего мужа сбила машина. Когда я прибежала, то на месте увидела "скорую", Максима и два наряда полиции, – вспоминает Анжела.

По словам гражданской супруги, Федора сразу повезли на операции. Три операции длились с 5 утра и до 11 часов дня. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное тяжелое.

У него черепно-мозговая травма, перебито плечо и поставлена пластина, перебиты ребра, в легкое поставлен дренаж, перебит тазобедренный сустав, на правой ноге – открытый перелом. Врачи ждут, когда сойдет отечность, чтобы поставить там пластину. Самое страшное то, что шейный отдел позвоночника перебит в двух местах, – плача, рассказывает женщина.

Ежедневно Анжеле приходится выходить на новые заказы в клининговой компании, чтобы обеспечить супруга лекарствами на сутки. По словам женщины, в день на лекарства может уйти от 1200 до 1500 гривен, а однажды ей пришлось заплатить сразу 2900.

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В субботу меня пустили к нему на 2 минуты. Он белый весь, речь протяжная, вся правая сторона перебита. Михайлюк с нами вообще не связывался. Если человек не считает нужным (после этого Анжела расплакалась. – Ред.). Не по-человечески это. На месте ДТП он, Михайлюк, стоял спокойно. Я не увидела ни сожаления, ни другой реакции. Мне еще предстоит купить пластину для ноги мужа, цена которой 6 тысяч, а для шейного участка позвоночника потребуется потратить от 65 тысяч гривен до 90 тысяч гривен.

Также гражданская жена Медынского подтвердила тот факт, что мужчина нарушил правила дорожного движения и вышел на дорогу на красный свет светофора.

В то время на дороге не было машин. Но эта машина вылетела на большой скорости. Не 50! Федора зацепило, затем подкинуло, он упал на лобовое стекло и скатился. Я фактически потеряла кормильца, мужа. Я должна целыми днями работать, чтобы продлевать ему жизнь, – говорит Анжела Шульга.

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