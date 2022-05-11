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Мика Ньютон оборвала все связи с Полиной Гагариной: Я искренне расстроилась

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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11 мая, 18:20
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В интервью сайту "Сегодня" Мика Ньютон рассказала, что ее главным разочарованием в РФ стала певица Полина Гагарина, которая оказалась рашисткой
Мика Ньютон разочаровалась в Полине Гагариной
Мика Ньютон разочаровалась в Полине Гагариной / Фото: пресс-служба, скриншот

Украинская певица Мика Ньютон, которая ранее рассказала о главном желании в день рождения, уже почти 11 лет проживает в США. Сейчас она находится в туре, где вместе с другими украинскими артистами выступает на благотворительных концертах, всем сердцем переживая за родину.

В интервью сайту "Сегодня" Мика рассказала о том, писал ли ей кто-то из артистов и фанатов в России после 24 февраля. Как оказалось, Мика поддерживала связь с певицей Полиной Гагариной – девушки иногда переписывались и были подписаны друг на друга в Instagram. На второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину Ньютон сделала пост в соцсети:

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Я сразу четко заявила свою позицию и написала – все, кто поддерживает Россию, Путина – можете от меня отписаться, я не буду с вами вести беседы. Я периодически могла общаться с Полиной Гагариной – мы не подруги, но были друг на друга подписаны. Она от меня отписалась, – поделилась Мика.

По словам певицы, она надеялась, что Гагарина сохранила здравый рассудок и не будет молчать о войне. Однако Полина четко дала понять, за кого она, выступив на рашистском концерте, посвященном оккупации Крыма.

Мне казалось, что Полина – молодая, талантливая, прогрессивная, успешная. Но когда я увидела ее на сцене с этой ленточкой, я искренне расстроилась. Думаю: "Ты же можешь себе сделать карьеру в любой стране, ты ж такая талантливая... Как? Почему?" И потом я увидела, что она отписалась, и сразу же отписалась от ее страницы в ответ. Я ее уважала как музыканта, как певицу.

Фото: скриншот видео YouTube

По словам Мики, после 2014 года и оккупации Крыма она окончательно решила прекратить любое сотрудничество с РФ. При этом все эти годы девушку звали туда на концерты:

Были странные фанаты, которые помнят меня по "Кадетству" (песня Мики была саундтреком к сериалу. – Ред.). Россияне меня приглашали все эти годы, меня даже приглашали петь на дни городов – два года назад, год назад – не знаю, была ли это провокация... Но после 2014 года я четко решила: не буду сотрудничать даже с российскими менеджерами тут, в Лос-Анджелесе.

Также Мика рассказала о своей новой песне, о выступлении на "Грэмми", заботе мужа и сестре в ВСУ – об этом читайте позже на сайте "Сегодня".

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Напомним, Мика Ньютон и Джон Ледженд посвятили песню Украине на "Грэмми-2022".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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